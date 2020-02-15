人工養灘防海岸侵蝕 彭政府研究長期計劃

（北根15日訊）海岸侵蝕情況日益嚴重，彭亨科學、工藝、綠色科技、多元通訊和媒體委員會主席拿督莫哈末法古魯丁說，水利灌溉局正在進行的人工養灘計劃，既可維持海灘原貌和景色，也可防止海岸侵蝕，有雙重效果；不過彭亨州政府將深入研究長期計劃，以確保問題獲得有效的解決。

“海蝕的破壞力強勁且快速，我們迫切進行更仔細的研究，才能確保將來的發展項目不受海蝕問題影嚮。

“尤其是每年都會發生的地點，包括近民眾居住地點的北根孟宗（Merchong）和丹絨巴都（Taman Bunga Tanjung）。”

他昨日巡視北根甘榜那示海灘正在進行的人工養灘(Beach Nourishment)工程後，如是指出。同行的還包括水利灌溉局北根縣工程師莫哈末阿占以及北根縣長拿督紮里查。

莫哈末法古魯丁說，經過一輪親身巡視，他才真正了解到目前正受海蝕嚴重威脅的情況。

“值得一贊的是，水利灌溉局正在進行的人工養灘計劃。”

他希望該工程可在5至6個月內依期完成，以便趕在年底雨季之前起到效果。

“我們須確保這項惠民計劃發揮作用，讓政府的撥款用得其所，至少在短期內解決了民眾面臨的問題，所以我希望有關當局能加緊巡邏工程進度，確保一切順利。”

他說，那示海灘所正在進行的工程是於去年10月展開，目的是為控制該海灘嚴重的海蝕問題。工程共耗資500萬令吉。