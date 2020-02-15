潛水教練同樣手法誘投資 單親美容師沒上當

（新山15日訊）繼昨日一名單親美容師揭發與男潛水教練交往後投資5萬令吉，欲索回款項不果的新聞見報後，今日再有一名單親美容師挺身而出，揭發自己被同一個男潛水教練聯絡上，幸好她保持警惕，沒有墜入騙局。

事主陳小姐（34歲）披露，她閱讀了新聞報導後，才驚覺這名男潛水教練之前以相同的手法，對她施展甜言蜜語，並以投資項目為名要求投資，但是已遭她拒絕。

她今日在馬華巴西古當區會投訴組主任林道祥及副主任洪敦集的陪同下，召開記者會時，提醒大眾尤其是單親媽媽和單身女郎，在網絡交友時要小心。

“我自己也是單親媽媽，理解有的單親媽媽因為缺愛，容易與人交心，而墜入騙局。”

陳小姐披露，男潛水教練自2017年11月2日就主動在臉書將她加為朋友，之後就通過臉書應用程式聊天，一開始就詢問許多個人訊息，包括婚姻狀況，並邀約見面；不過由始至終，她沒有赴約。

傳性挑逗內容暗示交往

“這名男子自稱為全職攝影師、潛水教練及吉隆坡人，在隨後的聊天過程中，不時也傳送一些性挑逗和露骨內容，並暗示交往。”

她表示，男子隨後也加她的微信賬號，並詢問是否有意投資一項“海島潛水旅游業”項目，不過遭她拒絕。

“本來我以為這名男子的目的，只是要尋找性伴侶，而沒有理會他。”

陳小姐表示，她在閱讀到相關新聞報導，確認是同一名男子後，於是通過臉書訊息，質問對方此事是否屬實時，遭到對方否認。

另一方面，林道祥與洪敦集披露，他們於今日中午時分，先後接到陌生的國際來電，其中林道祥遭對方恐嚇“不要多事，出門小心”，而洪敦集則沒有接聽電話。

林道祥表示，新聞見報後，至今已接到6名女子聯絡，申訴遭遇同一個男子聯絡和邀約，慶幸沒有上當。

他呼籲更多受害者挺身而出，向警方備案，並聯系他（019-778 6843）或洪敦集（019-772 0906）尋求援助。