馬潮聯會等3造籌逾30萬 300萬手套運送潮汕三市

（吉隆坡15日訊）為協助中國對抗新冠肺炎疫情，馬來西亞潮州公會聯合會與馬潮商會聯手籌募逾30萬令吉，並在高產柅品工業贊助下，分階段運送共300萬只不同型號的醫用手套至中國潮汕三市，協助當地解決燃眉之急。

馬潮聯會總會長拿督斯里黃賜興發表文告說，該會在1月31日至2月10日進行的“傳遞正能量為新冠肺炎籌款購買物資運動”，獲全馬潮州會館、潮州公會及韓江公會的熱烈嚮應，總共籌獲31萬1700令吉。

他提到，因大馬口罩貨源短缺，馬潮聯會、馬潮商會與高產柅品工業溝通後，決定集資購買手套等物資，紓解中國防疫物資緊缺。

他表示，首階段50萬只手套已透過中國南方航空公司免費從吉隆坡國際機場空運至廣州白雲國際機場中轉，分別於2月10日及13日運抵揭陽潮汕國際機場。

“這批物資的受贈單位，即中國潮汕汕頭市紅十字會把其中30萬只手套，交由汕頭市防控指揮部物資保障組，統一分配給各醫院和一線。”

“而中國潮州慈善總會的10萬只手套，將按肺炎疫情防控指揮部的指令，優先考慮潮州市各個醫院和交通關口等一線單位後，再根據前線物資需求和供應情況協調部分免費發放到市民手中。”

中國揭陽市紅十字會則把物資交到隸屬衛生健康局的應急醫療物資調配處。

與此同時，次階段100萬只手套已在2月14日趕工生產完畢，馬潮聯會、馬潮商會及高產柅品工業三方代表當日也舉辦移交儀式。

黃賜興強調，一旦敲定飛機艙位，第二階段100萬只手套即可運出，剩下的150萬只手套則預料會在2月24日完成生產，希望也能透過南方航空公司的免費運輸服務，把物資送到中國潮汕。

出席移交儀式者包括馬潮聯會署理總會長林家光、馬潮商會署理總會長兼高產集團董事經理兼首席執行員丹斯里林寬城、馬潮聯會副總會長拿督陳亞超、拿督斯里鄭明發、馬潮商會副總會長吳俊標、秘書長李輝雄、馬潮聯青總團長黃瑞雷、馬潮聯婦全國主席王淑儂、馬潮商會中央理事拿督斯里陳湘發、拿督黃騰亮、許文德、楊時煒、雪隆潮州會館代表楊應潛、拿督劉兆傑、巴生濱海潮州會館代表謝華順、高產集團執行董事林煒超、高產集團執行董事兼市場部總經理林紹鈿、高產國際副總經理王民圳和市場部經理林慧穎。

馬潮聯會、馬潮商會及高產柅品工業亦感謝各界促成善舉，並祈求疫情早日過去，病患康複。