林冠英：正面和負責 提醒媒體須依實據報導新聞

（北海15日訊）財政部長林冠英提醒媒體必須負起應有的責任，依照實據作出正面的報導，並停止發布假新聞，以讓政府全力應對經濟挑戰和新冠肺炎所帶來的沖擊。

他說，首相敦馬哈迪昨日再次開腔辟謠，否認自己與在野黨準備組織新政府來取代希盟政府，甚至嚴正重申將遵守承諾交棒給安華，因此之前報章所刊登的新聞不確實。

他說，這是反對黨的計謀，企圖推翻希盟政府，不過希盟政府都會互相諒解和尊重，化解不實的指控，因此他呼籲媒體要作出有根據的報導，而不是作出誣賴性的假新聞。

他今早前往北海莫哈末沙亞，慰問因車禍身亡的凱里祖家屬時，在記者會上如是指出。

死者凱里祖（39歲）與妻子祖麗雅納（36歲）是於上周日9日淩晨4時半，在南北大道北上第139公里處，與一輛轎車發生車禍後，丈夫當場死，受重傷的妻子，目前仍在加護病房。

死者和妻子育有5名孩子，年齡最大是16歲，最小才2歲，財長林冠英今早特移交5000令吉給家屬作為援助。

林冠英說，州政府、福利部和選區議員，之前也撥出總數4500令吉給死者家屬，而政府將會再給予援助，以確保孩子們在不受經濟影嚮下繼續上學。

另外，他表示政府把酒駕、吸毒後駕車和危險駕車，導致死亡的刑罰提高至坐牢20年之外，他也建議把罰款提高至10萬令吉，以減少類似的公路意外發生，尤其我國每年的公路死亡都奪走了7000條人命。