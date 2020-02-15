3心疾病患急需2.5萬醫費 瑤池金母助籌款

（大山腳15日訊）在北海單親家庭長大、小時曾接受手術治療心肌腫的17歲青年林傑熙，去年被醫生告知心肌又再異常腫脹，若不及早手術治療，可能會有性命危險，但家人經濟有限，希望善心人士慷慨解囊，以籌獲7萬令吉手術費。

大山腳瑤池金母慈善基金會主席蔡瑞豪今日在記者會說，林傑熙是名養子，在單親家庭長大，與養母相依為命17年。

單親青年籌7萬動術保命

“傑熙出生時，醫生便告知他心髒有雜音，需要定期追蹤，3歲時也因心肌腫動過手術。”

“去年7月，他前往定期看診及照MRI時，醫生告知心肌異常腫脹，需動手術修複二尖瓣和主動脈瓣修複，不過手術費高達7萬令吉，除了心髒問題，他也有脊椎側彎問題，只是未曾確診，如今率先處理心髒問題。”

他說，傑熙來自北海，養母莊蕊瑛在幼兒園任職院長，薪水約4000令吉，醫生建議盡快進行手術，因為阻塞性肥厚心肌癥會造成心肌缺氧，嚴重程度隨時會猝死。

另外，該基金會也要為2名同樣有心疾問題的孩童籌款，即僅3星期大的莫哈末沙菲，出生後確診患上嚴重心髒病，至今依靠氧氣罩輔助呼吸，需在1個月大前接受手術治療，手術費8萬令吉。

3周大嬰兒需8萬醫心臟

莫哈末沙菲的父親瑪菲茲（35歲，警員），每月薪水約2000令吉，母親莎希拉（27歲，家庭主婦）。

另一名2歲病患依娜拉，曾在2017年3周大時首次接受心髒手術，當時大山腳瑤池金母慈善基金會協助4萬5000令吉手術費，不料手術後期肺部大量出血，需7萬5000令吉緊急施手術保命，該基金會二度發動籌款。

他說，女童來自北賴金沙花園，父親哈里是複印機維修員，月薪3000令吉，母親阿姿安是家庭主婦，尚有一名5歲哥哥。

2歲女童需7.5萬再動術

3名病患家人把籌款活動全權交給大山腳瑤池金母慈善基金會負責，該基金會率先捐出8000令吉予莫哈末沙菲、7000令吉予林傑熙及7000令吉依娜拉作為醫藥費。

任何疑問可聯絡該會熱線016-4192192、019-2322192或04-5059800，或瀏覽該會臉書專頁 One Hope Charity & Welfare Berhad-大山腳瑤池金母慈善基金會。

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