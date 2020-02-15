警搗夜總會捕27人 洋美女陪座 1晚收1200

（吉隆坡15日訊）旺沙馬朱一間夜總會不僅非法營業，還非法聘僱歐洲和中亞洋美女當陪坐女郎誘客。這群洋妞為賺錢來馬當高級陪座女郎，單單陪酒每小時收費400令吉，整晚則收費1200令吉。

警方消息指出，武吉阿曼反風化、肅賭及私會黨取締組的祖萊達助理警監是於今日凌晨1時，率5名警官和12名警員到位於旺沙馬朱地區的敦拉薩路一間夜總會，展開取締行動，逮捕18名外籍女子和9名酒吧職員。

“這些外籍女子分別是5名俄羅斯籍、4名烏克蘭籍、2名斯洛伐克籍、一名白俄羅斯籍，及來自捷克和哈薩克斯坦的女子各3名，他們的年齡介於19至33歲；當中一名30歲烏克蘭女子是媽媽桑。”

同時，警方也在行動中逮捕一名華裔酒吧經理（35歲）、菲律賓籍櫃檯女職員（34歲）、3男2女菲律賓侍者（21至36歲）、一名巫裔看場（30歲）、一名孟加拉籍清潔工（28歲）。

消息說，警方援引1963年移民局條例39b（濫用簽證）條文、移民局法令55b（聘請非法外勞）、6（1）（c）（無持有入境簽證）和15（1）（逾期逗留）條文等，調查此案。

消息也指出，警方調查發現該夜總會的商業與娛樂場所營業執照已經過期，而酒精飲料銷售執照則在今年9月30日到期。

“該夜總會在雙層店屋樓上營業約一年半，通過聘僱外上述外籍女子為坐陪來吸引顧客上門，但這些陪坐女郎去沒有任何工作准證。”

包廂收費過萬

消息說，夜總會也有5間卡拉OK包廂，小包廂最低消費額5000令吉，而大包廂從1萬2000令吉起跳；而陪坐女郎服務則是每小時400令吉，若是陪坐整夜至營業時間結束收費為1200令吉。

據悉，有關夜總會共有2層，若要“買鐘外出”則需與女郎洽談，並額外付費。

“警方在行動中共逮捕18名外籍女子、9名酒吧職員，並將3名酒吧顧客帶返警局助查，其餘3名顧客則在受調查後獲釋。”