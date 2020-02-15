李文材：防疫好建議 減吹冷氣需更多論據

（怡保15日訊）新型冠狀病毒陰影籠罩全球，專家建議避免吹冷氣多開窗，衛生部副部長李文材醫生指出，這些建議都是值得作為考量措施之一。若中國有更多資料證明高溫有助於減少疫情，而我國疫情又趨向嚴重的話，政府將鼓勵民眾盡量不要開冷氣。

不過，他聲稱，目前為止，沒有任何科學研究證明冷氣會否傳染新型冠狀病毒，惟可以根據一些間接性的科學理論來看待此事。

他今早出席霹靂怡保電腦和數碼工會慈善活動後，受媒體詢及上述事宜時也舉例：“我們知道此類流感，包括新型冠狀病毒及普通流感病毒，一般上在冬天或冷天氣期間較為嚴重，不過會在春天或夏天季節逐漸減少。

“大多數的專家都認為，至今中國仍處在寒冷，相信春天季節到來，新型冠狀病毒疫情情況將會降低。”

他也指，高溫會殺死相關病毒，根據新加坡衛生部首席科學家陳祝全教授建議，新型冠狀病毒一般會在攝氏30度，以及濕度80%以上就不會存活太久。

他續說，依據我國的氣候而言，在太陽底下肯定超過攝氏30度，若不開冷氣周邊的溫度肯定會高過於攝氏26或27度。

“我相信此舉或會對新冠肺炎病毒繁殖產生影響，只是目前還沒到不鼓勵民眾使用冷氣的階段。”

日前新加坡傳染病中心傳染病科研究與培訓中心主任賴建文副教授指出，一般病毒在人體外本來就無法存活太久，若又處於潮濕悶熱的環境，1至3小時後就應該無法存活，因此人們在戶外空間很難從路過的病患感染到病毒。

“這對炎熱的新加坡是好事，但我們很多地方都開著冷氣，是時候關掉冷氣，享受自然的微風和陽光。”