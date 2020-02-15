衛長：皆中國人 從泰入境 我國新增2病例至21宗

（瓜拉雪蘭莪15日訊）我國今天再增2宗新冠肺炎確診病例，使到累計病例達21宗。

2名病患都是中國人，首名是27歲中國籍男子，他是於昨日從泰國黑木山入境我國；另一名32歲中國籍女子則定居大馬，但她曾在1月22日至1月30日間返回中國探訪家人。

衛生部長拿督斯里祖基菲里阿末今早在選區出席活動後說，第20宗確診病患昨日從黑木山入境我國時，當局在檢測中發現他有新冠肺炎癥狀，因此把他送往亞羅士打蘇丹后峇希雅醫院接受進一步檢查。

“當局採集了他的臨床樣本（唾液樣本）以進行檢測，檢測報告今早出爐，證實他對新冠肺炎病毒呈陽性反應。”

諾希山：至今已進行718檢測

另一方面，衛生總監拿督諾希山今早則在其面子書貼文指出，當局截至目前已進行了718次的武漢肺炎實驗室檢測，涉及那些有出現發燒、咳嗽、感冒及與確診病患有親密接觸的人士。

“只有19個檢驗是呈陽性，或占總檢測的2.6%。”（TTK)

祖基菲里：中國陸續封城 大馬無需禁入境

另一方面，衛生部長拿督斯里祖基菲里指出，我國無需阻止中國人入境，因為湖北省武漢市從1月23日已經封城，陸續還有其他省市也封鎖。

他說，我國只需在入境處對中國人進行篩檢。

他今日出席一項活動後，在新聞發布會上被詢及是否需要封鎖國際游客一事時說：“沒有這個必要。”

他指出，我國一些確診病例來自新加坡，也是在邊境篩檢時發現，因此這（在入境處篩檢）是正確的決定。

祖基菲里指出，我國是根據世界衛生組織（WHO）的指示決策，並且配合國內的情況調整。

他說，WHO也說昨日的新增病例增幅有放緩的現象，全球沒有激增的病例。