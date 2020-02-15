入境篩檢足夠 不阻中國人來馬

（瓜拉雪蘭莪、雙溪毛糯15日訊）我國今天再增2宗新冠肺炎確診病例，累計病例21宗。

2名病患都是中國人，首名是27歲男子，他是昨日從泰國黑木山入境我國；另一名是32歲女子，她在大馬定居，但她曾在1月22日至30日期間回中國探訪家人。

從黑木山入境我國

衛生部長拿督斯里祖基菲里阿末今早在選區出席活動後說，第20宗確診病患昨日從黑木山入境我國時，當局在檢測中發現他有新冠肺炎症狀，因此把他送往亞羅士打蘇丹娜峇希雅醫院接受進一步檢查。

“當局採集了他的臨床樣本（唾液樣本）以進行檢測，檢測報告今早出爐，證實他對新冠肺炎病毒呈陽性反應。”

已檢測718次

衛生總監拿督諾希山今早則在臉書貼文指出，當局截至目前已進行了718次的新冠肺炎實驗室檢測，對象是那些有出現發燒、咳嗽、感冒及與確診病患有親密接觸的人士。

“只有19個檢驗是呈陽性，或占總檢測的2.6%。”

衛長：大馬不阻遊客 入境處篩檢就足夠

衛生部長拿督斯里祖基菲里指出，我國無需阻止中國人入境，因為湖北省武漢市從1月23日已經封城，其他省市也已經陸續封鎖。

他說，我國只需在入境處對中國人進行篩檢。

他今日在雙溪毛糯出席帝沙阿曼國小派送潔手液活動後，在記者會上被詢及是否需要封鎖國際遊客一事時說：“沒有這個必要。”

他指出，我國一些確診病例來自新加坡，也是在邊境篩檢時發現的，因此這（在入境處篩檢）是正確的決定。

祖基菲里指出，我國是根據世界衛生組織（WHO）的指示做決策，並且配合國內的情況調整。

他說，WHO也說昨日的新增病例增幅有放緩的現象，全球沒有激增的病例。

他說，雖然我國沒有出現群聚感染的情況，但是也不能掉以輕心。

“任何人有癥狀需求醫，咳嗽者應該戴口罩避免傳染他人。”

他也希望學校教師經常教導學生勤洗手，以正確的方式洗手，這點非常重要。

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同遊泰南丹諾 男患者友人隔離

（亞羅士打15日訊）27歲中國籍男子被證實為我國新增的新冠肺炎確診患者，他昨日在黑木山馬泰邊境關卡被體溫檢測器偵查出有患病的症狀，當時與他同行出遊的友人，雖然沒確診受感染，但也已被當局安排隔離觀察。

吉打衛生局主任莫哈末菲克力今日接受光明日報記者訪問時說，這名商人常到吉隆坡經商。根據調查，他在今年1月杪返回中國廣州與家人共度春節後，在上週與大馬商業夥伴和友人到泰南丹諾旅行。

他說，他們一行人昨日共車準備從黑木山關卡入境我國，接受體溫測量器自動篩檢體溫時，被檢測出有發燒症狀而被攔截。

“衛生局官員向這男子了解過去他14天的行程紀錄後，發現他曾返回中國，因此就要求對方接受更進一步體檢。”

他說，這男子隨後送往米都蘇丹娜峇希雅醫院進行隔離治療，而樣本檢測結果於今日出爐，證實是患上新冠肺炎。

中國遊客皆須自我申報

自從爆發新冠肺炎後，吉打衛生局加強在黑木山關卡和浮羅交怡國際機場的防疫工作。這兩個入境處，都設有自動体溫測量器，官員都會全天候把關注意入境者的檢測體溫。

此外，值勤的移民局官員也會提高警覺，一旦在辦理入境者護照檢查程序上，發現有來自爆發疫情國家的國民或遊客，包括乘坐車輛入境者，都會指示他們到檢查站測量体溫。

同時，當局早前僅要求來自中國武漢旅客須自我申報，但如今已擴大范圍，只要是中國游客都須申報。

截至目前，吉打蘇丹娜峇希雅醫院和浮羅交怡蘇丹后瑪麗哈醫院共處理3宗確診病例，即日前在交怡醫院治療的4歲中國廣東女童，並已康復出院回國，另外2宗是上述新病例和日前我國首宗本地确診病患的40歲妹妹，兩人是在蘇丹娜峇希雅醫院治療。