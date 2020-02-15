大同韓新學院創辦人 林景漢舉殯 近300人哀送

（吉隆坡14日訊）大同韓新學院創辦人兼永久榮譽院長林景漢今日舉殯，長眠吉隆坡富貴生命館，喪府在早上8時正舉行簡單而隆重的奠祭儀式，現場有接近300名大同韓新學院師生、媒體人、校友會代表及親友等出席葬禮，送他最後一程。

在前往火化場的路途中，喪府也安排靈車繞道至大同花園的大同韓新學院舊校址，緬懷林景漢為大同韓新學院的無私奉獻。

秉持著再窮不能窮教育的精神，大同韓新學院追隨林院長的遺願，特撥出一筆款項予馬來西亞華文報刊編輯人協會、董總、留台聯總、政大校友會、世新校友會、銘傳校友會、淡江校友會、中國文化大學校友會、朝陽科技大學馬來西亞校友會、中國傳媒大學馬來西亞校友會、馬來西亞中文影視協會與心向太陽劇坊，並由林院長兒子林聖財在奠祭儀式上頒發款項給各單位代表。

林景漢在2月12日與世長辭，享年77歲，一生奉獻新聞教育，培育了大批媒體界的人才，許多畢業生都成了大馬華語新聞業的領導層，推動了我國華語新聞的發展。

林景漢在1978年首創正規新聞教育，於檳城開辦韓江專修班新聞系，並出任系主任；1988年轉到吉隆坡，創辦韓江新聞傳播學院，任院長兼新聞系主任，後來易名為大同韓新學院，林院長任永久榮譽院長，一直到退休之後，仍無時無刻不心心念念學院的發展、學生的福利。