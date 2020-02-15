【南美園團拜】 曹觀友：接納人民意見 檳擬短中長期發展目標

（大山腳15日訊）檳州首席部長曹觀友說，檳州行政議員腦力激蕩會議將在下週結束，接下來會把從民間組織及各個單位所收集到的重點一一列出，並制定短期（1至2年）、中期（3至4）至長期（10年）的發展項目與目標。

“我非常有信心，檳城能做得更好，因為檳城有非常好的條件。政府推出好政策，讓投資者對檳城有信心，而中小企業、商家，以及政經文教領域，都能配合政府的步伐前進。”

他也說，他擔任檳首長已21個月，或三分之一任期，接下來的40個月，他將帶領檳州達到檳城2030願景。

曹觀友昨晚首次到南美園出席新春大團拜活動時說，他很高興看到南美園社區組織如此活躍，舉辦許多活動，提升凝聚力，未來一定能繼續配合州政府，做得更好。

章瑛吁需做好基本防疫

巴當拉浪區州議員章瑛說，檳州目前並沒有人患上新冠肺炎，民眾不必過於擔憂，只需做好基本防疫工作，照顧個人衛生，並時刻關注衛生部的最新消息。

南美園第2、3、4期鄉管會主席陳清伊說，南美園是個擁有40年歷史的住宅區，希望州政府能夠提供巴士服務及更多的休閒運動場所，為樂齡人士以及當地居民，提供更多便利。

出席嘉賓有武拉必區州議員王麗麗、威省市議員陳宗興、南美園福德正神暨拿督公主席李明發、南美園第4期睦鄰計劃主席梁祖德、南美園第2、3期睦鄰計劃主席林耀泰、瑤池金母慈善基金會主席蔡瑞豪、拿督王國山、拿督陳睦來、拿督林華利、拿督彭榮欽、南美園中元盂蘭勝會主席張文華、南美園居協（1997）的代表陳宥光、春江園鄉管會主席陳衍財。

儀式上，南美園中元盂蘭勝會教育組頒會員子女獎勵金1470令吉給11名中小學生，由教育組主任尤光榮移交，陪同者是組秘書鄭慶松及南美園中元盂蘭勝會主席張文華。