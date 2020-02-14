不確定有無煮沸 彭文寶：外出少喝冰水

（檳城14日訊）檳州福利、愛心社會及環境委員會主席彭文寶勸告，在新型冠狀病毒肆虐時期外出用餐時尽量不喝冰水。

他解釋，民眾無法知道冰廠用来製冰的水源是否安全及是否有被煮沸。民眾如要喝冰水可在家將水煮沸，等水凉後再自製冰塊。

“病毒可通過飛沫感染，但我們不知水裡，冰塊裡是否有病毒。”

彭文寶今午在新型冠狀病毒醒覺運動上說，這只是建議，民眾可選擇是否要這樣做，但若可以選擇為何要去冒險？

另外，對於新型冠狀病毒謠言四起的事，他呼籲民眾向各区的州議員或有關當局求證，勿散播未經證實的傳言。

“即使我收到任何消息，我也会先向有關當局求證，然後才發佈該訊息。”

為向民眾宣導有關防範新型冠狀病毒，檳州綠色機構製作了一则約30秒的教育視頻，以在威省及檳島各LED宣傳看板及戲院广告时段播映。

彭文寶說，該視頻將在每天早上10時至晚上10時間，一天约播放40次。

彭文寶說，檳州政府也準備了20萬個口罩分派給各区國、州議員，也分派給前線人員如移民局及衛生局官員等

與會者包括檳島市長拿督尤端祥、檳州首席部長政治秘書兼光大區州議員鄭來興、雙溪檳榔州議員林秀琴、峇都蘭樟區州議員王耶宗、阿依淡州議員黃順祥、檳州綠色機構總經理陳美玲等。