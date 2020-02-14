維持19宗 大馬沒添確診 副揆：續追蹤接觸者

（布城14日訊）副首相兼國家天災管理委員會主席拿督斯里旺阿茲莎說，我國今日沒有新增的新冠肺炎確診案例，累計病例維持19宗。

她說，這19宗病例分別是9宗調查病例（PUI），8人是密切接觸者，2人是撤僑的國人。

她說，這19宗確診案例中共有13人是中國公民，6人是大馬人。

“密切接觸者的追蹤工作持續在進行中。我們已經鑒定239名密切接觸者，此人數將持續增加，直到追蹤的鑒定工作結束。在這當中，有181人是大馬人，46名是中國公民，其餘的12人是其他國籍的人民。”

她說，這些密切接觸者已被鑒定和索取樣本，置於監督和監視令之下，即在隔離中。

旺阿茲莎說，今日共有4名確診病患痊愈和獲準出院，即第1、第2、第3和第5宗確診病例的患者。隨著這4人出院，我國目前為止共有7名確診患者痊愈出院。

她說，這4名患者是新加坡首宗確診案例的密切接觸者。第1、第2和第3名確診患者是在1月24日確診，第5名確診患者則是在1月28日確診。他們較後被送往雙溪毛糯醫院接受隔離治療。

“這4人在連續兩次的重複檢驗結果都呈陰性後，已證實完全康復並獲准出院。”





不跟隨湖北計算確診方式

旺阿茲莎說，我國目前不會遵循中國湖北省修改新冠肺炎確診病例的計算方式。

她說，湖北省修改對新冠肺炎確診病例的定義，即只要患者出現癥狀，如發燒、咳嗽和呼吸困難等，並且曾與確診患者有密切接觸，無需等待檢驗結果，就會被列為新冠肺炎確診病例。

“無論如何，根據世界衛生組織，中國以外地區的新冠肺炎確診病例沒有激增。”

旺阿茲沙說，若民眾知道在自己認識的人當中，有人剛從武漢或中國其他地區來馬，或者曾與受肺炎影嚮地區人士接觸，就必須通知臨近的醫院或診所。

“若沒有得到社會的密切合作，政府的措施不會取得效果。”

若不願分享資料 外國禁靠岸

她說，如果申請停靠我國的郵輪不願意分享所需要的重要資料，政府禁止任何外國郵輪停靠在我國水域。

她主持有關新冠肺炎的特別高層級會議，召開新聞發布會時說，移民局曾經接獲藍“寶石公主號”和“威士特丹號”郵輪提出停靠的申請，但是目前這兩艘郵輪分別停靠在新加坡和越南。

“因此，目前沒有有關郵輪停靠的問題。”