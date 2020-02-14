研究報告：傳播錯誤信息 假新聞或令疫情惡化

（倫敦14日路透電）英國的東安格利亞大學（East Anglia University，UEA）的研究人員發表研究結果顯示，“假新聞”的興起，包括社交媒體的錯誤訊息和不正確的建議，可能導致疫病，例如正在中國不斷擴散的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）惡化。

研究人員針對錯誤信息的傳播如何影響疫情擴散進行研究。他們表示，若成功制止人們分享假新聞，將可助挽救生命。

共同領導有關研究的東安格利亞大學醫學教授保羅漢特聲稱，當大家談到COVID-19時，有很多揣測、錯誤訊息和假新聞在互聯網流傳，包括病毒的起源、原因和它是如何傳播的。

他說，錯誤的信息意味著有害的建議可能會快速流傳，這可改變人類行為令他們冒更大的風險。

研究中，漢特的團隊專注另外3個傳染病，包括流感、猴痘（monkeypox）和諾如病毒（norovirus），但他們的研究結果也可能有助解決COVID-19疫情。

假新聞製造陰謀論

他表示，假新聞是不尊重準確性而製造出來，通常是基於陰謀論。

研究結果於週五發表在不同的同行評審期刊，當中，研究人員創造了諾如病毒、流感和猴痘爆發的理論模擬，他們的模型考慮了對真實行為的研究、不同疾病的傳播方式、潛伏期和康復時間，及社交媒體發布的速度和頻率，及現實生活中的信息共享。

保羅漢特說，他們納入考量的也包括人們對當權和權威者的信任度降低，與傾向相信陰謀論有關、人們如何在線與“信息泡沫”互動。令人感到擔心的是，人們更有可能在社交媒體分享有害的建議，而不是分享來自可信賴來源的好建議。

據研究人員發現，減少10%散播的有害建議，對疫情爆發的嚴重程度有緩解作用，同時，使20%的人口無法分享有害的建議，也具相同積極作用。