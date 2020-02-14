【扎希挪用基金案】 扎希促速發DTSB授權信 證人：沒說為應付護照短缺

（吉隆坡14日訊）涉及前首相拿督斯里阿末扎希被挪用健康思維基金會的案件續審，前內政部採辦組秘書拿督阿都阿茲說，時任內政部長的阿末扎希曾吩咐他加速向德達飛訊（DTSB）發出授權信，但相關信函和註解皆沒提及該加速是為應付國內護照短缺問題。

本案週五進入第16天審訊，阿都阿茲是本案第33名證人。

他在主控官阿末沙茲裡副檢察司的引導下，念出阿末扎希在2015年10月15日，在一封德達飛訊志期2015年10月13日的信函上寫下的註解，即“所有概念驗證（POC）都已完成，希望授權信可盡快發出，正如內政部所同意的。”

他早前供證時提到，他是在2015年10月22日收到該信函和註解；他可確認該註解的字跡和簽名屬於阿末扎希，因為他曾通過類似註解，接獲來自阿末扎希的指示。

註解字跡簽名屬阿末扎希

他曾在2015年10月19日與德達飛訊召開會議，會議中，德達飛訊同意降低供應合約價格，即從原本3億2500萬令吉，降低625萬令吉（1.92%）至3億1875萬令吉。幾天后，即同年10月22日便收到上述指示，要求他加速向德達飛訊發出授權信。

他說，內政部最終是在2015年12月15日向德達飛訊發出授權信，該授權信是由時任內政部秘書長簽署。授權信提到，德達飛訊將供應護照晶片長達5年，總價值為3億1875萬令吉，從2016年12月1日生效，直到2021年11月30日。

他解釋，該授權信之所以會提早發出，是因為時任內政部長在上述註解中如是要求。

控方阿末沙茲裡在交叉盤問時詢問阿都阿茲，有關信函和註解是否有提及國內護照短缺的問題時，阿都阿茲回應沒有。

辯方律師哈米迪主張，在2015年曾發生護照短缺問題，阿都阿茲認同。

辯方進一步主張，授權信須被加速發出，是因為3個原因，即因概念驗證已成功完成、護照對馬來西亞人民和政府來說是重要文件，及因為當時原有合約的護照晶片供應量已達最大極限，並出現了護照短缺的問題；阿都阿茲則回應，他並不完全認同上述主張。