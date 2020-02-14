楊巧雙：民眾醒覺意識提高 家暴投報熱線增70%

（吉隆坡14日訊）婦女及家庭發展部副部長楊巧雙聲稱，自該部的關愛熱線15999（Talian kasih ）正式推介後，去年共接獲2萬5868通家暴和家庭福利問題的投報，相較2018年的1萬5000個電話投報，增加70%。這也意味著人們對家暴事故或虐童案的意識已提升。

她在出席見證由麥當勞叔叔之家慈善基金會跟國際獅子會308B1區簽署“癌症兒童醒覺”諒解備忘錄及主持國際獅子會出資興建的“國大醫院獅子會兒童樂園”開幕後，在記者會上促請媒體提醒民眾，不要濫用關愛WhatsApp熱線。

她說，副首相兼部長拿督斯里旺阿茲莎早前剛推介關愛WhatsApp熱線，旨在方便投訴者通過WhatsApp傳送或轉發相片。這個不是一般的求助電話，不處理民眾遇到破門行竊或謀殺等刑事案，人民遇到這種情況應撥打警局電話，或聯絡醫院或救護車。

熱線只處理家庭問題

“我們的關愛熱線主要是處理家庭或福利問題，如虐待兒童和家暴等投訴。我希望每個家庭的成員或鄰居若發現虐童事件應挺身投報，以便及時採取適當行動。”

楊巧雙披露，在兒童法令下，每個成人或教師等都有責任保護兒童，不論是發生兒童性虐待或其他虐待等事故。

她表示，關愛熱線去年增加投報70%，她將視為一種正面趨勢，因為這表示社會越來越多民眾對投報家庭與福利的問題有了更高醒覺。

她提及，國家福利基金（YKN）目前在全國12所中央醫院設立的愛心宿舍（Anjung Kasih），接下來還有4所愛心宿舍興建中，及兩所醫院估計會在今年中施工，明年可建竣，一所設在布城，另一所則位於沙巴亞疪。

“愛心宿舍旨在接待病人家屬，成為病人心靈強力支柱，同時減輕病人家屬的生活負擔，如一些面對來往醫院交通問題的家長。”

“婦女部同時成立一個跨越各利益相關者的委員會，以收集家暴事件的統計數據，同時協調各個涉及的單位。”