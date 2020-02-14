國光二校大消毒 籲家長安心讓孩子上學

（新山14日訊）士姑來國光二校受新冠肺炎陰影籠罩，校方昨晚在家教協會及消毒公司義務協助下，為校園進行全面消毒，藉以讓家長安心讓孩子到校上課。

校長蔡勵佳受詢時表示，家教協會與董事會聘請消毒公司為校園消毒，家協成員與消毒公司職員齊心合力，耗時2小時將校園全面消毒。

他指出，關心及愛護該校的社會人士、家長與校友慷慨解囊以及消毒公司象徵性收費，眾人合作進行消毒工作，確保學生在衛生及健康的環境上學。

他說，家協主席、副主席、總務及理事及消毒公司的2名職員，一共6人從晚上7時至9時進行消毒工作，不放過校園的任何角落。

UPSR頒獎禮展延

此外，對於週四學生出席率不佳的情況，蔡勵佳指出校方已做足防疫措施，籲請家長安心讓孩子回校上課。

他也提醒學生，不管在學校還是家裡都必須勤洗手，注意衛生，不能對疫情掉以輕心。

新山縣多所華小因近期的新冠肺炎疫情的威脅，決定展延原定於2月22日進行的2020年度家教協會會員大會及2019年度小六評估考試（UPSR）頒獎禮。

受訪的新山縣華小發展工委會主席蘇文吉指出，該會並沒有接獲各華小的通知，展延活動是各華小決定，但並非所有華小都展延活動。

他說，目前是疫情的非常時期，該會也鼓勵各校配合教育部的指示，將活動延期。