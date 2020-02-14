4中國患者痊癒出院 白天感激大馬醫療團隊

（雙溪毛糯14日訊）大馬再有4名新冠肺炎患者成功治愈並出院！衛生部副部長李文材及中國駐馬大使白天今前往雙溪毛糯醫院，迎接4名來自中國武漢的患者出院，同時從中講解4名患者的治愈方式。

隨著上述4人的出院，意味著大馬目前已有7名治愈及出院的新冠肺炎患者。我國目前累積19名確診病例。

白天在歡送4名病患出院後召開記者會上說，這一家人非常感激大馬醫療團隊給予的照顧及關懷，為了報答，他們已邀請將他們治愈好的醫生在疫情過後前往武漢旅遊，讓他們盡地主之誼。

至今7患者治愈出院

4名治癒的患者是我國第一、第二、第三及第五名確診新冠肺炎的病例。他們是新加坡首名確診病例的65歲妻子、36歲媳婦及2名分別為11歲及2歲的孫子。

白天聲稱，陳女士形容他們一家人雖不幸感染了新冠肺炎，但也因禍得福，因為在大馬接受治療時受到了良好待遇。

“陳女士告訴我，他們非常感激馬來西亞，他們在這裡受到了非常好的治療和款待，感受到馬來西亞人民友好的情誼，他們真的是非常感恩。”

“而且他們也邀請了給他們治療的大夫（醫生），待新冠肺炎（疫情）過去後去武漢旅遊，他們會在那裡盡地主之誼。”

“他們對馬來西亞留下了非常好的印象，雖然這次沒時間完成他們的旅程，因為我判斷他們很快就會回去（中國）了，但他們希望待疫情結束後，還有機會回到馬來西亞完成他們未完成的旅程。”

白天提到，這4名患者其實是要進入新山樂高樂園遊玩，在檢測體溫時發現有發燒症狀，因此立即被帶往醫院隔離，在大馬的行程可說是還沒開始就結束了。

李文材：4人不存在感染他人風險

李文材說，院方完全沒對上述4名痊癒患者使用抗病毒藥物，而是為這4名患者的症狀進行針對性治療，患者最終以自身免疫力痊癒。

他強調，這4人出院後不存在感染他人的風險，民眾不必感到擔憂。患者能靠本身的免疫系統，清除體內的新冠肺炎病毒，他們痊癒了，也意味著沒有任何症狀了。

他說，這4名患者對新冠肺炎病毒，連續2次的檢驗結果都呈陰性，因此獲准出院。

“他們再也不存在感染他人的風險，這是民眾需知道的訊息。”

以自身免疫系統復元

針對抗病毒藥物成效問題，李文材解釋，儘管有1、2個病例顯示特定的抗病毒藥物可能有效，但這仍需更多來自中國的研究結果。

“在我們下定論前，還需更大型的（研究）結果來證明特定藥物是否有用，而哪些藥物是無效的，而現階段仍是言之過早。”

3本地患者留院治療

雙溪毛糯醫院發言人披露，目前尚有3名新冠肺炎確診病患在該醫院接受治療及隔離，上述3人皆本地人士。

他表示，3名患者的情況穩定，也逐漸在康復中。我們還在等待他們的檢驗結果呈陰性，便能夠讓他們出院。

透明化獲資訊 大馬人沒過度恐慌

白天也說，自新冠肺炎爆發後，他發現馬來西亞民眾都沒過度恐慌，這都有賴於政府和衛生部一直非常冷靜及理性地應對疫情，採取透明製度讓民眾獲取即時資訊。

他說，由於衛生部成功的公共宣傳工作，大馬社會才得以避免產生不必要的恐懼和驚慌。大馬衛生部始終冷靜地跟公眾溝通，並通過記者會及時傳播信息，向公眾解釋這個病毒沒傳說中的可怕。

他強調，康復出院的確診病患都是靠自身的免疫系統痊癒，證明這並不是一個可怕的疾病。新冠肺炎是可被控制和痊癒的，但所有疾病都需一些時間才能治愈。我們已看到曙光了，很快就能獲得勝利。

他同時也讚賞衛生部採取的防護基礎措施，讓大馬成為東南亞檢測病毒最快或最快之一的國家。

“首先大家都很重視這次的疫情，其次就是大馬在很早就落實了入境游客體溫檢測方案，不會漏掉任何一個發燒遊客，這是很重要的舉措。”

“總體而言，通過這次疫情我們能更加理解到大馬的醫療水平確實是非常高的。”

“中國籍患者住院的那段期間，他們獲得非常正面的支持，能操著一口流利華文的醫護人員更讓他們倍感親切。”

疫情短期影響2國經貿

白天指出，新冠肺炎疫情對中馬兩國經貿往來會有短期影響，但長期而言還是有信心能回彈和恢復。

他聲稱，如今是電子商務時代，因此相較中馬之間的貨運、船運和物流，反而人與人之間的交流受更大影響。這主要是因中國採取最嚴格的管控措施，如進行封城及小區封閉式管理，限制人員流動，以有效阻斷傳染概率，導致來馬的中國人民少了。

“中馬在經濟上有巨大的依存度和共同利益，這次疫情對兩國貿易都帶來影響；雖然還未有具體的數字，不過從2020全年來看不必過於擔心。”

對於疫情給大馬旅遊業造成巨大衝擊，繼而影響相關業者的生計，白天對此感到非常遺憾和心痛。

據他所知，有很多旅行團、客房和旅行團的訂單都被取消，導致業者面對兩個月來沒有收入的困境。即便如此，他們依然與中國站在一起，為武漢加油。

他深信，他們能早日戰勝病情，讓中國遊客回到馬來西亞旅遊。