林冠英：緩和對疫情影響 敦馬27日公佈振興配套

（檳城14日訊）因應新型冠狀病毒疫情，首相敦馬哈迪醫生將在下週四（27日）下午4時30分宣佈經濟振興配套，以尋求減輕疫情對大馬不利的經濟影響方案，保護國人福利。

財政部長林冠英今日發表文告說，經濟振興配套不是新預算案也不是2020年國家預算案，它將向受影響領域注額使經濟盡可能完善發展，讓有關領域在疫情解除後取得預期的經濟反彈。

他說，當市場面臨嚴峻挑戰之際，我們不應絕望以對，反之應堅持讓各行業得以生存，一旦疫情威脅解除，各領域就可從經濟反彈中受益。

“現金流是主要問題，受影響公司須確保能在經濟反彈時保持生存與運營能力並從中獲利。

他說，政府將採取措施協助相關公司，也着重於探索其他收入，如鼓勵國內旅遊或公司從其他市場採購貨物。這包括保持國內勞動力市場的彈性，同時在短期需求疲軟的情況下，確保我們的軟硬件基設保持不變。

林冠英說，該部正聯合經濟事務部、交通部、旅遊、藝術和文化部及各機構制定經濟振興計劃。政府已經接洽旅遊、物流、及金融領域的主要參與者以進行磋商，政府部門也與中小型企業以及與政府關聯的基金和企業舉行了會議。

他說，衛生部在遏止疫情方面作出傑出貢獻，儘管假新聞猖狂但並未引起公眾恐慌。我國專業的醫護人員應獲得所需的支持，以克服挑戰。

“現在是大馬人拋開分歧，團結一致的時候。當政府幫助受影響行業時，希望各界也發揮作用，協助客戶和供應商，待疫情結束後受惠於市場的反彈。正如約翰肯尼迪（John F. Kennedy）所說：“不要問國家能為你做什麼。問你自己能為國家做什麼”。”