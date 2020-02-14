找老伴卻遇老千 老婦借阿窿救情郎受騙

（新山14日訊）61歲單親婦女在臉書結識一名聲稱定居在美國的男子，兩人在網上聊天長達2個月後，某日男子聲稱在意大利承包的工程出現問題，且受困在海上；女子不忍情郎受苦，向大耳窿借貸5000令吉救急，最終在男子二度要求匯款後，才驚覺自己上了愛情騙子的當。

張女士（60歲，業餘促銷員）今日在馬華巴西古當區會投訴組主任林道祥及副主任洪敦集的陪同下，在記者會上訴說事件來龍去脈。她已針對這起事件向警方報案。

她表示，自稱土木工程師的56歲男子，是於去年10月主動在臉書加她為好友，並表示自己喪妻，同時不介意自己的年齡比她小，而她已於30年前與嗜毒的丈夫離婚。

她說，對方自稱父母是新加坡人，並聲稱在美國出生及定居。基於她不諳英語，男子就用中文與她溝通，但兩人不曾視訊。

她表示，男子曾要求與她視訊，但她不願意。她透露，男子的臉書帳號上只有她這名好友。

鬼迷心竅不聽勸

儘管家人早前曾勸告她勿輕信網上結識的人，但她基於男子尚未向她索取金錢而不以為意，但她自認當時已鬼迷心竅。

她說，兩人交往2個月後，男子聲稱前往意大利進行一項為期3個月的工程，完成後就會到我國與她會面。

不料，男子在最後一個星期表示，工程出現問題，急需5萬1000令吉周轉，且指自己是在海上工作，不僅風浪大，也會遇上海盜，若沒有湊足金額應急，就無法上岸。

張女士說，男子向她保證，在獲得工程尾數後，會把錢還給她。

張女士基於存款不多，也不敢告知家人這項消息，轉而透過住家附近燈柱上的大耳窿廣告，向大耳窿申請借貸2萬令吉，但因資料不足，僅獲批5000令吉。

她說，男子要求她將款項匯給一名本地的機器代理，而她於本月12日從大耳窿處獲得5000令吉，隨即按照男子的要求到銀行轉賬。

然而，張女士指出，男子隨後再度要求她匯款，她只好向男子索取個人資料提交給大耳窿，男子於是將護照副本傳送給她，但最終不獲大耳窿批准。

她說，根據大耳窿給她的期限，必須於本月25日繳付包括利息在內的8000令吉，她的侄兒已表示願意協助她償還這筆債務。

基於張女士已針對這起事件向警方報案，林道祥促請執法單位採取行動，同時呼籲民眾勿輕信網絡愛情騙子。