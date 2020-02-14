匯5萬入股做生意沒下文 單身媽被潛水教練騙財色

（新山14日訊）單親女美容師聲稱，她有意學習潛水，因此透過臉書結識男潛水教練，兩人隨後發展成情侶關係，對方隨後向她索取金錢，聲稱要在沙巴州仙本那經營美容院及潛水學院，而她也前後共匯款5萬令吉給對方，但始終不見生意有進展，因此希望對方退還這筆錢。

單親媽媽李小姐（39歲）育有一名17歲兒子，她今日在馬華巴西古當區會投訴組主任林道祥及副主任洪敦集的陪同下，召開記者會訴說來龍去脈，同時已針對這起事件向警方報案。

她表示，40歲男子是於2018年3月主動在臉書加她為好友，兩人透過臉書私訊聊天時，男子聲稱單身，兩人隨後在網上頻密聊天，而男子更於一個月後從吉隆坡南下來到她的家中，兩人發生性關係。

她說，男子過後聲稱要在沙巴州仙本那開設美容院及潛水學院，同時要去中國招收代理帶團到當地潛水，共需要300萬令吉，也遊說她交出5萬令吉投資美容院。

她表示，她從當年5月至11月期間，每個月將自己在新加坡工作賺取的薪金，前後共匯款5萬令吉給對方。

臉書結識成情侶

然而，同年的7至8月期間，在交出2萬令吉給男子後，她的臉書有一名女子要求加她為好友。

她說，雖然她已看見這名女子與潛水教練的合照，但不疑有她，直到她通過這名女子的加好友請求的數天后，才從合照的評論中發現兩人是情侶關係。

李小姐指出，她事後發現這名潛水教練已與女友交往8年，而他當下要求她繼續保持商業合作夥伴的關係，但被她拒絕。

男子在她拒絕維持合作夥伴關係後，仍以“合約”為由遊說她交出剩下的3萬令吉。在兩人交往期間，男子曾帶她到沙巴州潛水，並“勘察”潛水學院及美容院的營業地點。

她表示，兩人交往期間，她曾發現男子以親暱的稱呼，在社交媒體尋找其他女子投資生意，男子也要求她協助尋找投資夥伴，以湊足300萬令吉。

她說，儘管她告知男子自己的生活已陷入窘境，但對方於同年12月繼續向她索取1萬令吉，當她詢問之前交出的5萬令吉用處時，對方卻以諸多理由推搪，更不曾出示合約。

李小姐說，為了追討之前交出的5萬令吉，她在臉書找到另一名聲稱可協助她追債的男子，目前已向潛水教練索回5000令吉，惟索回的款項還需與追債人分半。

她表示，令她感到離譜的是，潛水教練於2019年1月在臉書上載與女友的婚照，同一時間卻繼續向她要錢。

針對李小姐的事件，林道祥表示，他相信仍有相同遭遇的女子被騙，因此呼籲受害者挺身聯繫他（019-778 6843）或洪敦集（019-772 0906）尋求援助。

他也呼籲潛水教練盡快解決問題，把全額款項償還李小姐。