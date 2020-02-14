楊祖強控性侵女傭案 辯方撤銷展延審訊上訴

（怡保14日訊）霹靂州行政議員楊祖強被控性侵女傭案，繼上訴庭駁回辯方要求將案件移交高庭審理的上訴申請後，辯方基於怡保地庭拒絕為待上訴結果出爐前而展延審訊的上訴案已無關痛癢（Academic），因而申請撤銷上訴。

楊祖強的辯護律師梁卓經表示，辯方是於12月5日基於怡保地庭在上訴結果尚未出爐前，拒絕展延審訊而向怡保高庭提出上訴。

然而，上訴庭於2月10日（週一）聽審及作出裁決後，辯方針對怡保地庭展延審訊而上訴高庭的案件已不相關，也使上訴案件告一段落。

梁卓經是今早9時許連同霹靂州行政議員楊祖強、辯護律師法漢現身怡保高庭，向怡保第二高庭司法專員安瑟隆申請撤銷上訴。副檢察司艾諾瓦達於庭上也沒提出反對。

楊祖強是於去年8月23日被控上怡保地庭，根據控狀，他被指於去年7月7日晚上在住家樓上一間房內性侵一名外籍女子，觸犯刑事法典地第376（1）條文，罪成可被判監禁20年及鞭笞。

楊祖強的辯護團隊曾申請將此案移至高庭審理，怡保高庭基於案件的法律課題不那麼複雜，以及地庭法官有能力審理，包括引述多個案例等為由，駁回楊祖強辯護團隊的申請，裁決維持在怡保地庭續審。

此案維持於怡保地庭過堂時，法官擇定2月10至14日一連審理5天。而辯護團隊也針對怡保高庭駁回移交高庭審訊的結果作出上訴，並且致函怡保地庭申請展延原定於2月10日（星期一）的審訊。

2月10日，上訴庭駁回案件移交高庭審訊的要求後，辯方同一日便入禀聯邦法院提出上訴。

隔天，怡保地庭法官諾拉希瑪宣布訂於3月3日聆聽控辯雙方陳詞，以決定辯方提出暫緩的申請，即移交高庭審理上訴到聯邦法院審結才開庭，或地庭同步審理。