疫情衝擊下 游神人潮不如往年

（新山14日訊）柔佛古廟眾神夜遊前夕，五尊神明聖駕出鑾至行宮後，善信從各地湧現，像往年過年一樣到廟祈求神明保佑，但今年到行宮的人潮明顯不如往年。

自多年前增設小吃攤位之後，行宮的人潮就只增不減，從游神活動的第一天開始人潮不斷增加，但是小販表示今年人潮不如預期，晚上才出現到來祈求合家平安、萬事順利的人群，生意額大跌超過50%。

此外，由於目前正處疫情非常時期，因此主辦方在行宮入口處設有量體溫、洗手消毒和領取口罩3大檢疫防線，完成這些檢測者將被粘上貼紙證明；欲進入行宮上香的善信，紛都配合主辦單位的安排做好防疫措施。

小吃攤生意跌一半

新馬海南劇團班主馮錦秋（55歲）受訪時表示，柔佛古廟眾神夜遊是她參與過最盛大的廟會活動，對於今年重頭戲眾神夜遊取消感到十分失落。

她指出，入行30多年來，已參與超過20多次的柔佛古廟游神慶典演出，酬謝神明一整年的庇佑。

她披露，該劇團有20多位團員，惟其中2位團員擔憂疫情而選擇不隨行參與；其實主辦當局已做足防疫措施，分派口罩及消毒洗手液予劇團，所有她並不擔心。

她說，雖然傳統地方戲曲已日益式微，加上今年的人潮因疫情影響，明顯不如往年，但劇團將在行宮如常進行一連三天的演出，一場戲依然保持2小時半的時間。

民眾張美儀（35歲，書記）指出，已聽說古廟取消了眾神夜遊活動，但放工後依然前來行宮上香，這是每年都會做的事，今年自然也不例外。

她說，以往都會與朋友三五成群前來湊熱鬧，這次結伴的朋友少了，而行宮的人潮也不比往年熱鬧。

“不管游神有沒有取消，來行宮上香已是一種傳統，也是個人心意。”

居住在柔佛再也的香客沈丰华（50岁）说，一家人每年都会前来行宫祈求平安，凑个热闹看表演，如果没有节目观赏就提早回家。

“今年的節目與往年相比確實少了，人潮蠻多的只是不及去年，在新冠肺炎的影響下，也是沒辦法的事，相信來年會更好。”

售賣咖哩魚蛋的小販林光輝（25歲）透露，眾神夜遊取消肯定會影響生意，惟與家人商討後，一致決定繼續開檔，畢竟游神是新山的年度大事，少賺也無所謂。

他說，本身的正職並不是小販，只是每年與家人一起參與游神盛會，做點小生意湊熱鬧，也培養家人間的感情。

籲善信看出遊網絡直播

新山中華公會會長何朝東披露，每年游神前夕，行宮到處人山人海，前來參拜祈福的人潮絡繹不絕，而今年人潮不如往年，已是意料中事。

他認為，行宮的人潮依然不少，可是相比以往人頭攢動、水洩不通的場景相差甚遠。

他表示，主辦當局呼籲善信明晚留在家中看網絡直播，行宮也將設有大熒幕直播游神情況。

“若沒有意外，眾神出遊將按照原定計劃在晚上7時從行宮出發，預計9時前就會返回行宮，結束象徵性的游神儀式。”