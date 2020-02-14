包括子公司孟晚舟列被告 華為遭加控 串謀竊密

（紐約14日訊）繼傳出美國國防部改變態度，同意收緊對中國電訊設備巨企華為的供貨限制，以進一步封殺華為後，美國司法部昨天宣布，加控華為及其兩間在美國的子公司合謀盜竊商業機密罪名。

新控罪指出，華為（Huawei）、華為美國（Huawei USA）及Futurewei長期串謀，從作為其競爭對手的6家美國公司盜取商業機密及知識產權，包括互聯網路由器的原始碼（source code）和用戶指南、天線技術和機械人測試技術等，觸犯《反勒索及受賄組織法》（RICO）。

控罪又指華為這3家公司將從不正當途徑取得的收益，再投資在包括美國在內的華為全球業務。同時，華為透過盜取商業機密的行為，大幅降低研發成本和相關的延誤，使該公司獲得不公平的競爭優勢。

檢控官指在部分個案中，華為指使及利誘其員工盜竊對手機密，能取得最有價值資訊的人可獲得花紅；華為亦被指利用“代理人”，例如在研究機構工作的教授去盜取知識產權。

華為其他被指控的盜竊手法還包括在與知識產權擁有者達成保密協議後，將有關知識產權用於華為自身的商業用途、從其他公司挖角並指使這些員工盜取前僱主的知識產權等。

指控與朝鮮伊朗做生意

起訴書中又提出，華為及其子公司與朝鮮和伊朗等受到美國、歐盟及聯合國制裁的國家有生意來往，並企圖掩飾的新指控。

涵蓋16項罪名的起訴書周三在紐約布魯克林聯邦法院公開，指控華為有關盜竊行為持續了“數十年”。除了上述3家公司，被指由華為實際擁有並營運的香港公司Skycom和華為副董事長兼首席財務官孟晚舟，亦被列為被告。

華為隨後在一份聲明中回應稱，新起訴書是“司法部出於競爭而非執法原因對華為聲譽和業務進行不可挽回的損害嘗試的一部分”，是沒有根據的指控。

比以往3次短 美供貨華為禁令再寬限45天

美國政府昨天將美國企業向華為出售零件的禁令，再寬限45天，讓企業得以繼續與華為交易。不過，這次的寬限延期時間較以往3次都短。

去年5月中，美國政府以國家安全為由，將華為列入出口管制實體清單，但同月稍後又向華為發出“臨時許可證”，將禁令延期90天執行，讓華為仍可向美國公司買貨，以減低對華為美國客戶的影響。寬限期後來在去年8月及11月再延長，每次90天。

商務部表示，臨時許可證的作用是防止農村地區現有網絡通信系統中斷。這次延長許可證45天，是要讓電訊供應商繼續暫時且安全運作現有網絡，同時尋找華為以外的替代方案。

較早前有消息指，特朗普政府正研究進一步封殺華為，而國防部亦改變立場，轉為支持商務部收緊對華為的供貨限制；這次容許華為繼續買貨的寬限期明顯較以往短，不排除與此有關。

歐洲營運商優先 法允華為有限度參與5G網絡

（巴黎14日訊）法國政府昨天發表聲明，稱不會將華為排除在當地5G網絡建設的設備供應商之外，但強調會優先選擇歐洲營運商；這意味華為的發展或受到限制。

法國經濟財政部長勒梅爾強調沒歧視華為，稱如果華為在技術或價格方面更具優勢，或可能納入當地5G網絡中。不過，在核設施和軍事設施附近等鋪設網絡時，法國會優先採用芬蘭的諾基亞（Nokia）或瑞典的愛立信（Ericsson）。

勒梅爾表示，這是保護法國主權利益的預防措施，優先採用歐洲營運商合乎情理。