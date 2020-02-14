量體溫擦消毒液戴口罩 祈福香客仍不少

（新山14日訊）新冠肺炎疫情影響，到行宮湊熱鬧的人潮減少，但來祈福的香客仍絡繹不絕。

2020年，柔佛古廟正好迎來150週年，不過一年一度的柔佛古廟游神盛會卻因碰上了新冠肺炎疫情肆虐，造成民眾參與熱情降溫，現身行宮的人潮明顯大幅度減少。

以往，在柔佛古廟眾神夜遊前，白天前來行宮湊熱鬧的人群以及前來參拜5樽神明的善信，可以水洩不通來形容，惟今日上午至中午時段卻一反常態，只見疏疏落落的民眾。

按照數天前的標準作業程序，所有進入行宮的民眾，需在行宮牌樓前設置的“臨檢”處，先通過體溫測量和擦拭消毒液的程序，並且戴上口罩方可踏進行宮。

未免有遺漏，通過檢驗的民眾也需貼上“檢驗通過”的貼紙，方便工作人員識別。

據了解，負責把關的工作人員是由聖約翰救傷隊新山區會、馬來西亞紅新月會新山區會以及柔佛古廟管委會所組成。

配合今次“特殊”的游神活動，柔佛古廟管委會也獲善心人士捐助5萬個口罩，凡未有自備口罩的民眾，工作人員就會分發並要求即刻戴上。

儘管行宮人潮跟往年比相形見絀，但在這個非常時期，仍可見到善信陸續前來參拜5樽神明，當中包括扶老攜幼的家庭。

來自吉隆坡的嚴碧麗（40歲）指出，她和3名家人是於昨日（13日）南下新山，並於今日跟隨新山的親人一起前來行宮祈福。

她透露，以往每年都會特地南下新山參與柔佛古廟一年一度的游神盛會，雖然今次的剛好碰上新冠肺炎疫情，但她和家人仍決定前來。

只不過，她說，考量了安全問題，今次只是專程來拜拜，晚上則不會參與眾神夜遊活動。