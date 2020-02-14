約翰遜撤換多名官員 財長辭職 內閣大改組

（倫敦14日訊）隨著英國在1月底順利脫歐，首相約翰遜昨天改組內閣，多名官員遭撤換。令人震驚的是，財政部長賈偉德在上任204天之後出乎意料辭職，令他成為自1970年以來任期最短的財長。他的職務將由財政部首席秘書蘇納克接替。

50歲的賈偉德生於巴基斯坦家庭，父親為巴士司機，後來全家從巴基斯坦移居英國，是英國首位亞裔財長。

接替賈偉德的蘇納克被視為保守黨後起之秀，妻子是印度富豪、IT服務公司Infosys聯合創始人穆爾蒂的女兒。

外長拉布內長帕特爾留任

據英媒報導，在這次內閣改組中，檢察總長考克斯與北愛事務部長史密斯等人無法留下。同時，英國商務、能源與產業戰略部長利德索姆、環境部長韋莉雅及航運部長加尼亦被撤換。

考克斯在推特發文表示，已應首相要求辭職，並稱很榮幸能在最近的政治動盪中擔任檢察總長。

韋莉雅在臉書貼文表示，約翰遜告知要她為新人讓路，她對於失去政府職位感到難過，但會全力支持約翰遜及新內閣。

另外，外交部長拉布及內政部長帕特爾在此次內閣改組中獲留任。約翰遜會在今天與新內閣成員會面，分析指他希望借這次改組加強對政府內部的控制，以實現英國脫歐後的願景。

傳與賈偉德緊縮政策相左 英相新設委會捉經濟大權

據路透社報導，英國首相府發言人表示，約翰遜新設經濟顧問委員會，同時為首相府及財政部提供意見。

《衛報》指，一向主張收緊財政的賈偉德，與希望減少開支限制的約翰遜意見相左，是他離任的導火線。賈偉德直言，任何有自尊的內閣官員都不會接受約翰遜開出的條件，但強調會繼續支持約翰遜執政。

蘇納克接替賈偉德後，首要工作是在4周後公布財政預算案，現時未知英國在未來一年會否繼續跟隨賈偉德的緊縮財政路線。