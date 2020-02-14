日首現死亡個案 中國確診破6萬

（北京訊）中國新型冠狀病毒肺炎疫情持續，當地公佈近6萬4千人確診，比昨日多近5千人，死亡個案增至近1500宗。在重災區湖北省，昨日新增116宗死亡個案，4800多宗確診個案，累計近5.2萬宗。省疫情防控指揮部發佈通告，延遲企業復工和學校開學，要求省內各類企業不可早於下週四前復工。

確診人數單日暴增破萬宗，最主要原因是從昨日起，湖北將臨床診斷病例也納入確診人數，以讓患者儘早接受治療確診病例的程序，提高患者的治癒率。

湖北省疫情防控指揮部發佈通告表示，除了涉及疫情防控必需的醫療、藥品，及超市等企業之外，其餘企業都需要按規定延遲復工復課，以有效減少人員流動聚集，阻斷疫情傳播。

另外，在北京，當局要求3類場所，即時起落實25項防疫工作，包括商務樓宇、商場和餐館，並且由本月10日起監督。

在港澳台方面，香港新增3宗，目前累計53宗確診1死；澳門10宗確診治癒3宗，台灣則累計確診18宗治癒2宗。

大馬目前累計19宗確診病例，3人治癒。

截至今早6時38分，中國境外確診病例以日本居冠，並且昨日發生1宗死亡病例，目前累計251宗確診2治癒，大部分患者是郵輪鑽石公主號的乘客。接著是新加坡新增8宗，累計58宗15治癒。第三高確診病例是泰國累計確診33宗，治癒10宗。

韓國累計28確診，治癒7宗；馬來西亞19確診，治癒3宗；德國累計16確診，治癒1宗。越南累計16確診，治癒4宗。澳洲累計15確診，治癒5宗。美國累計15確診，治癒1宗。法國11確診。

英國9確診、阿聯酋8確診1治癒、加拿大7確診2治癒、印度3宗、菲律賓3確診1死1治癒、意大利3確診、西班牙2確診、俄羅斯2確診2治癒、比利時1確診、柬埔寨1確診1治癒、斯里蘭卡1確診、芬蘭1確診1治癒、尼泊爾1確診、瑞典1確診。