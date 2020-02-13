​嬰兒長牙發燒揭發曾訪中 古來一家被帶走檢測

（古來13日訊）嬰兒長牙發燒被揭發全家人新春期間曾到中國探親，結果全家人被救護車和全副武裝的醫護人員帶走過程被民眾拍下，上載社交媒體瘋傳，引起坊間議論紛紛。

古來衛生局今早出動救護車及全副武裝的醫護人員，到古來可可苑及大古來華小接走疑似感染新冠肺炎的民眾及學生。

大古來華小家教協會主席黃瑞興接受電訪時指出，學生並無出現發燒症狀，目前仍在等待教育局及衛生局的指示。

黃瑞興表示，根據校方向學生父親了解，事件起因是他年僅8個月的嬰兒或許因長牙期而出現發燒症狀，在前往求診時告知醫護人員農曆新年期間曾前往中國安徽省一個鄉村探親，當局因此採取謹慎行動，將他們一家接走檢查。

他指出，他們一家人從中國回國後，已根據指示自行在家隔離14天，學生今天是自行隔離14天后到校上課的第二天，沒有出現不適或發燒症狀。

“當局是於今早9時許在警方陪同下，到學校將學生接走，校方事前沒有接到通知，我與一些家長當時恰好在學校目睹當局接走學生的經過。基於擔憂，一些家長因此要求提早將孩子接回家。”

校方取消下午補習課

他表示，有鑑於此，校方今天也取消四至六年級下午的補習課，要求家長在下午1時放學時提早將孩子接回家。

黃瑞興表示，目前只能等待衛生局的檢驗結果及指示，教育局也未有指示下達，但校方今早已先行採取行動，為學生就讀的課室進行消毒。

他坦言，由於A型流感肆虐，該校今年開學起已採取防護措施，每天早上在入口處為學生探測體溫，如果學生髮燒達37攝氏度，校方會將學生帶到一處戴上口罩隔離，再通知家長前來攜帶孩子回家。

他促請各界人士不要以訛傳訛，該校將靜待當局調查結果出爐後，再視情況採取進一步行動。