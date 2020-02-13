【砂學校太陽能供電賄案】 羅斯瑪催促處理項目 教育部前秘書長震驚

（吉隆坡13日訊）教育部前秘書長丹斯里瑪蒂娜指出，教育部曾受到來自前首相拿汀斯里羅斯瑪等“外人”的壓力，催促教育部盡快將砂州369所鄉區學校的混合太陽能項目頒給Jepak公司。

她說，這些外人包括雷耶爾（Jepak公司董事經理及大股東賽迪的伙伴）、拿督裡查曼蘇（羅斯瑪前助理）及羅斯瑪。

瑪蒂娜是羅斯瑪被控向Jepak公司索賄1億8750萬令吉及收賄650萬令吉，以協助Jepak控股公司以直接協商方式，獲得教育部在396所砂拉越鄉區學校安裝太陽能供應合約的酬金案件的第6名證人。

她告訴主控官莫哈末阿克蘭說，教育部是在2016年4月初至9月2日期間受到數名來自外人的壓力。

裡查曼蘇曾詢問項目進展

瑪蒂娜也是前總稽查司，曾在2013年6月13日至2016年9月2日期間，在教育部擔任秘書長，她今日也在庭內指認上述人士的身分。

她提及羅斯瑪在一場國家學前教育計劃（PERMATA）的活動結束後，臨走時調下轎車的車鏡，並向她的方向招手，並告訴她說，“請看下Jepak太陽能項目，快一點。”而她回應羅斯瑪：“上蒼保佑，拿汀斯里”。

她說，在上述相同的活動中，裡查曼蘇也曾詢問她，有關項目的進展，而她僅回應裡查“好的（ok,ok）”。

“當時，我知道裡查是羅斯瑪的助理，我多次在羅斯瑪出席的官方活動及節目會場上看到裡查革。”

她對羅斯瑪對項目感到有興趣感到震驚，同時不解羅斯瑪與相關項目有何關聯。

她說，羅斯瑪過去曾要求她幫忙解決國家學前教育計劃下的師資及教師薪金問題，但不曾向作為教育部秘書長的她，要求相關政府的項目。

“混合太陽能項目是唯一一個政府項目，羅斯瑪向我展現她的興趣和利益，即在相關項目要求給她'看下'及'快一點'。”

瑪蒂娜認為，羅斯瑪的要求，是讓她盡快將混合太陽能項目頒給Jepak公司。她形容，羅斯瑪的要求讓她感受到“急迫感”（sense of urgency），讓她覺得需要立即行動，促使Jepak公司在相關項目通過申請。

唯瑪蒂娜補充證詞說，儘管她當時感受到急迫感，但她並沒有馬上處理羅斯瑪的上述要求，而忽略教育部的規則。

她也提及，其急迫感源自羅斯瑪是首相夫人，而她當時的認知是，羅斯瑪是一個有影響力的人，她的地位可以影響納吉的行動。

“若沒有處理相關申請，羅斯瑪可以向納吉投訴我方的拖延，且其丈夫作為首相可以發出指示執行相關項目，讓Jepak公司取代原本的柴油發電機供電項目。”

檢控團隊成員有拿督斯里哥巴斯里南、拿督莫哈末都舒基和阿末阿克南等；辯護團隊有拿督加吉星、拿督阿伯丁及阿茲魯等。