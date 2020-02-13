交長：僅13員工來自武漢 東鐵計劃不受疫情影響

（巴生13日訊）交通部長陸兆福指出，我國並未接獲中國方面對於東海岸鐵路計劃（ECRL）的資金或工程暫停的通知，因此這項計劃並未受新冠肺炎影響，仍如常進行。

他補充，這項計劃的員工大部分是本地人，僅13名員工來自武漢，目前還留在中國。

“東鐵計劃目前已完成約15%，預料可如期在2026年竣工，2027年1月投入運作。”

可如期2026年竣工

陸兆福今午巡視巴生港務局後，向記者披露東鐵工程的最新進展。

他說，東鐵的計劃分為A、B及C段工程，正在展開的是B段，而C段工程正等待聽證會，一旦聽證會完成就可動工；至於A段部分因涉及土地徵用，還需要一些時間處理。

“東鐵計劃將駛入仁嘉隆，途經加厘島（Pulau Carey），然後進入西港，進一步提升巴生港口的競爭力，而加厘島目前正在進行考察，未來將成為巴生第三港口。 ”

他強調，東鐵計劃工程連接巴生港口之後，西港和加里島第三港的貨櫃將由火車運輸，將大大改變巴生港口的交通運輸模式，減少貨櫃羅里上路有望改善該區的交通。

出席者包括巴生港務局主席歐陽捍華、馬來西亞鐵道公司主席依斯邁巴卡、首席執行員拿督斯里達維斯、巴生港務局總經理蘇巴馬廉以及班達馬蘭州議員梁德志。

男童拋車外案 突顯安全椅重要性

詢及大道賽車致男童拋車外一案，陸兆福指警方已經展開調查，希望此事作為藉鑑，勿再質疑轎車安裝安全座椅的必要性。

他說，慶幸的是男嬰沒有生命危險，否則他的父母將後悔莫及，這是給所有家長的一個教訓。

此外，對於加重酒駕刑罰一事，陸兆福指出，政府或以刑事法典第304kk條文(誤殺)同等刑罰判罪，惟交通部尚需等待總檢察署草擬相關法案。

他說，在草擬法案方面，鑑於我國早有對付醉酒駕駛的法案，所以只是在原有法案加以修改，然後提呈國會等待通過。