賽夫丁：僅一些州短缺 不限購洗手液口罩

（布城13日訊）國內貿易及消費事務部長拿督斯里賽夫丁說，洗手液及口罩短缺只是發生在一些州屬，不是全國性的現象，因此該部目前不會限制洗手液及口罩的購買量。

他今日與業界就應對疫情問題的對話會後說，貿消部將根據部門所接獲的投訴，做出各項應對防範新冠肺炎疫情狀況的決定。

“我將著重在口罩供應充足，以在廠商的合作下能盡快供應市場充足的口罩。”

有40萬個口罩庫存

他說，廠商已承諾會增產，目前已有40萬個口罩庫存，只要財政部同意，隨時可以訂購，民眾無需恐慌購買，政府會於適當時候公佈分發詳情。

“貿消部已鑑定所需的口罩數量，我也向內閣和副揆匯報，同時也與廠商接觸，要求生產更多口罩。”

他說，政府會協助廠商解決所面對的問題，並提供各種便利。

詢及政府會訂購多少口罩時，賽夫丁說，這得看廠商的產能，當局也會統計各廠商的產能，才能確定何時供應充足。

他說，廠商已根據政府的指示增加生產，當局已克服融資問題，只要政府核實訂單，他們就能投入生產和確定供應。

14萬房預訂取消 酒店業虧6500萬

馬來西亞酒店業協會首席執行員葉立聖透露，國內酒店業截至週四被取消的預訂房間多達14萬間，造成6500萬令吉的虧損。

“隨著新冠肺炎疫情的影響，國內酒店的退房已從2月9日的9000萬多店，到今天已增至14萬間。”

他在與貿消部的業者交流會上，也希望貿消部能指示馬來西亞音樂版權公司（MRM），能夠在疫情發生期間豁免收取酒店活動的版權費，同時也能豁免酒店繳交半年的版權費。

盼豁免酒店活動版權費

他說，酒店業者必須為每間客房向馬來西亞音樂版權公司繳交35令吉的費用。

另外，馬來西亞菜農總會總秘書蔡依錳則估計菜價將於3月或過後，隨著需求因遊客減少而下跌。

他說，就有如2003年沙斯疫情時，因為中國和新加坡遊客不來，番茄農場價一度跌至每公平40仙。

“農曆新年以來，中國蔬菜的供應就受到船務與疫情的影響而減少，導致菜價上價。譬如番茄的統制價是每公斤4令吉30仙，可是，若有人囤積，就會像新加坡般漲到6令吉。”

貿消部長賽夫丁表示，從對話會內容看來，零售業儘管受到疫情的衝擊，但仍對政府有信心。

他說，菜商已預見菜價會在第二季度因為馬新遊客減少而下滑，這些都是很珍貴的意見，政府將為各方提供援助。