萬津啟化華小消毒3天 衛局官員講解釋疑

（萬津13日訊）衛生部證實大馬第18宗確診新冠肺炎病患來自萬津之後，引起萬津人恐慌，當地謠言四起，萬津啟化華小為了消除家長的憂心，連續三天進行消毒工作，為了讓家長安心，甚至邀請雪州衛生局官員講解，以破解謠言！

萬津是於2月10日確定確診病例，謠言開始滿天飛，啟化華小一連幾天的上學出席率都偏低，因一些家長不放心讓小孩上學，一些家長甚至呼籲應立即停課。

啟化華小董事長陳俊才對媒體表示，校方獲悉萬津出現首宗確診病例，就第一時間購買消毒液展開消毒工作，而食堂、廁所和禮堂都是重點消毒區。

他說，校方在隔天還通報教育局，並向衛生局爭取派出官員到學校二度消毒，而學校的教職員在校長帶領下，一起參與消毒工作。

他表示，校方還指示所有教職員和學生佩戴口罩，而校園內多處都備有抗菌潔手液，同時規定學生用餐前後及上廁所前後必須洗手。

“校方一直都有做好防疫措施，並沒有不做事，遺憾的是許多人聽信謠言，反而造成恐慌。”

提供正確訊息防疫

啟化華小董事長陳俊才補充，鑑於謠言滿天飛，所以雪州衛生局今日還派出官員前來與家長及教師針對新冠肺炎課題進行講解，讓各造對此有最正確的訊息。

他說，校方希望家長獲取正確的訊息後，不要再輕信任何手機訊息轉發的不實謠言，應該冷靜下來，做好防疫措施。

他披露，校方確實有感受到家長的憂心，有些家長更呼籲應該立即停課，而實際上校方並沒有這個權力，而且停課事關重大，反而會引起更大的恐慌。

“我們對任何事情都沒有隱瞞，我們也了解到病患者有給予充分合作，相關接觸的人都已接受檢測，目前都呈陰性反應。”