又是誤傳 檳鍾靈獨中沒確診 小販親屬心臟病死

（檳城13日訊）檳州前天有一人被送進醫院治療，但今早去世。坊間流傳死者是因感冒而入院，因此直接聯想到新冠肺炎而引起諸多的猜測，衛生部副部長李文材受訪時說，院方正剖驗以調查死因。

死者的國籍、身份與性別仍不詳。

記者今早聯絡上李文材，他針對此傳聞受詢時說，檳州確實有人入院後逝世，但死因暫不詳，院方仍在調查。

衛部調查死因

另一方面，檳州福利、愛心社會與環境委員會主席彭文寶說，截至今早，他沒有接到檳州衛生局匯報，一切以衛生部每日下午匯報做準。

他今早在活動後，受到記者詢問時回應，他沒有接到檳州衛生局匯報有此病例。

他強調，公眾勿聽信傳言，一切以衛生部每日公佈的匯報為準。他今日巡視畓仔大火災場後指出，州政府已經針對新冠肺炎做好防疫工作。

食堂小販親屬心臟病死 鍾靈獨中澄清非染肺炎

針對有社交媒體指鍾靈獨中食堂小販親屬因新型冠狀病毒病逝一事，該獨中校長吳維城澄清那是謠言。

他說，該校食堂運作如常，而上述所謂病逝的食堂小販親屬是死於心臟病爆發，與病毒毫無關係。

針對有鍾靈校友在社交媒體傳出上述消息一事，光明日報記者今日向吳維城查證後，證實該中學食堂小販親屬死於新型冠狀病毒是一則假消息。

每日測量學生體溫

“本校的食堂近日確實有小販的親屬病逝，不過該名小販已告知校方，去世的親屬是死於心臟病，為此該名小販向校方告假3天辦理親人的喪事。”

他希望大家尤其是鍾靈的學生或校友不要胡亂發布不負責任的消息。

吳維城說，該校園從2月10日起已發布新型冠狀病毒校園防疫方案，並全面提升校園防疫機制，包括從2月11日至3月3日暫停舉行週會。

“校方在11日開始每日早上測量學生的體溫，與此同時校方亦額外購買多支紅外測溫儀以供校內使用，一旦發現有師生或工作人員出現發燒症狀，就會勸請他們早退就醫。”

他說，該校同時也取消對外的團體活動及校內外生活營活動，直至另行通知為止。”

他指出，若師生在校內教學或進行課外活動期間有身體不適，須主動向校方報告併申請病假在家休養，同時家長若不讓孩子參與近期的校內活動，也不會影響學生的活動表現分數，唯須做書面申請。

坊間早上開始流傳檳州在前天有一人被送進醫院治療，但今早去世。傳言指死者是因感冒而入院，因此直接聯想到新冠肺炎而引起諸多的猜測。不過這個傳言與鍾靈食堂經營者親戚病逝是否屬同一個源頭，則不得而知。

影響家人學校 母促勿傳兒染病

檳城一名男子在政府醫院去世，但卻遭流傳染上新型冠狀病毒去世，其家屬今日直接指這是假新聞。

死者是陳鴻文（37歲），生前在檳城鍾靈中學食堂工作，其母親王雲花（66歲）則是食堂的攤主。

王雲花今日在白雲山的靈堂受訪時說，兒子生前患有哮喘病與心臟衰弱。

她說，兒子在本月12日時因感到身體不適而入院，之後就去世了。醫院也證實，兒子死於心臟病。

她指出，其兒子並非因新型冠狀病毒去世，去世前根本沒有任何肺炎症狀。兒子沒有咳嗽、感冒和發燒，怎麼會被傳成是肺炎？

她說，兒子甚至連護照都沒有，根本沒出過國，也沒去過中國。兒子平時只是在學校及家裡往來，也沒有去什麼地方。

她希望民眾勿將兒子的死傳成患上病毒，因這不僅影響家人，也影響學校。

“如果真的是新型冠狀病毒，我們現在會在這裡辦喪禮嗎？應該會被隔離。”