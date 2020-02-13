補天穿後過情人節 “有錢花”送給你

（馬口13日訊）2月13日補天穿，2月14日情人節，花卉中心“萬般花情”，強力推薦“有錢花”、“零食花”和“香皂玫瑰花”，別開生面，其中選購香皂玫瑰花還附送神秘禮物，“三花”非常暢銷, 客家靚妹獲男友的祝福“愛你一生一世”，意義深長。

森州馬口區以客家人居多，情人節前一天是千載難逢的補天穿，客家人在13日歡慶本身籍貫習俗補天穿之後，第二天14日就開心迎接西方情人節, 中西合併，愛你一生一世, 藝美花卉中心別出心裁，推出“有錢花”，以50令吉或100令吉紙鈔製成玫瑰花，一束收費2000令吉, 朵朵紙鈔花讓人看了無不心花怒放。

另一款“零食花”是以各種各類的零食，如薯條、薯片、餅乾等包裹成一朿嬌豔奪目的花，令人看了垂涎三尺, 即可覌賞又可吃進肚裡, 心中有愛，標新立異。

至於香皂玫瑰花則是插上口罩及附送神秘禮物, 即護手霜加棒棒糖, 喚醒熱戀的情侶也應關注新冠肺炎, 做足防範措施，也有一級棒的甜甜蜜蜜。

馬口藝美花奔中心東主李汭嬪披露, 區內熱戀中的情侶, 無論男方或女方是客家人, 都會主動或被動於13日補天穿當天預購各種花朿，隔天14日再歡慶情人節，其中以這3款最為暢銷, 中西合併，寓意愛你一生一世，可遇不可求。