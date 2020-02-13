主動加友邀投資“美女” 一把聲騙青年6萬

（吉隆坡13日訊）老千使出“美人計”，讓27歲青年墜入高回酬的網絡投資騙局，被騙6萬5500令吉。

去年10月，來自雪蘭莪州的客服人員黃先生被一名貌美林姓女子“Katherine”主動加為臉書好友。女子主動跟他聊天，並向他介紹一個可以獲得20%高回酬的網絡投資計劃“Game Finance”。

黃先生說，由始至終，他只是通過WhatsApp及Messenger進行語音通話，從未見過林姓女子的廬山真面目。可是，不知為何被女方的聲音所迷住，對對方千依百順。

他掏出3600令吉作為投資的本金，不久後便獲得720令吉的回酬，嚐到甜頭的他，對這個投資計劃有了信心。

首筆投資嘗甜頭投下信心

“我有告訴她，我家人面對財務問題，她介紹我投資VIP配套，投資20萬令吉，除了可以拿到20%的回酬，還可額外獲得9萬7776令吉。”

他說，Katherine還介紹這項投資計劃的負責人“Ah Leong”給他認識，他於去年11月轉賬9000令吉給這位負責人，對方知道他無法拿出大筆資金來投資後，介紹他去借大耳窿。所幸大耳窿沒有借錢給他，否則麻煩就更大。

Katherine和Ah Leong在獲悉黃先生借錢不果後，便獻議各別貸款5萬令吉及7萬令吉給黃先生，並把這筆共12萬令吉的款項匯入黃先生的網絡投資戶口裡。

黃先生說，他檢查其網絡投資戶口後，發現戶口真的多了12萬令吉，因而對他們所說的一切深信不疑。

“AH Leong轉賬1萬3700令吉給我，並要求我先幫他墊出7400令吉，將這筆共2萬1100令吉轉賬給6個不同的銀行戶口，可是到今天，他都還沒把這筆錢還給我。”

此外，Ah Leong還介紹黃先生向興業銀行（RHB Bank）貸款，黃先生於今年1月成功獲得銀行5萬令吉的個人貸款後，便把4萬令吉匯給Ah Leong哥哥的網絡投資戶口，不料兩週後，黃先生無法聯繫上Ah Leong。

隨後，Katherine告訴黃先生，Ah Leong於今年1月20日便昏迷，目前身處台灣醫院。黃先生要求拿回29萬7776令吉的投資資金，但女方卻介紹這項網絡投資的另一名負責人給他，後者遊說他投資8000令吉，才能拿回這大筆投資額，但最終他只能拿出5500令吉給對方，並在之後無法登入自己的網絡投資戶口後，才發現自己被騙。

背銀行債務月還1100元

前前後後，黃先生被騙了6萬5500令吉，如今還背負一筆銀行債務。接下來，黃先生每月得償還1100令吉給興業銀行，為期7年，才能還清之前向興業銀行借貸的5萬令吉個人貸款。

不僅如此，黃先生如今還被Katherine和Ah Leong追款，兩人要求他償還之前匯入他網絡投資戶口的5萬及7萬令吉款項，並恐嚇如果不還錢，就會找人對付他和其家人。

“Ah Leong還勒索我2萬令吉，說需要這筆錢辦理出院手續，但我沒有給。他說，如果我不還錢，就會去報警。”

黃先生已於2月11日報警，並於昨天到來馬華公共服務及投訴部尋求拿督斯里張天賜的幫忙。他於今日在張天賜的陪同下，召開記者會敘述被騙的經過。

他表示，他之前有把自己的身份證副本、汽車資料及住址提供給Katherine和Ah Leong，所以很擔心他們會來騷擾他和其家人。

他透露，根據Katherine和Ah Leong的口音，相信兩人是本地人。

他說，今天早上，Ah Leong還通過語音通話恐嚇他還錢。

他也在記者會上播放對方其中一段恐嚇語音。

男女疑盜用照片 投資公司稱非員工

馬華公共服務及投訴部主任張天賜指出，這對男女老千曾經告訴受害者黃先生在一家投資公司工作，他於週二致電給該家公司進行確認，該公司證實這對男女並不是他們的員工，因此已經向警方報警。

他相信，照片中的這對男女可能也是受害者，被老千盜用照片行騙。

他說，這個詐騙集團網絡很廣，除了有大耳窿的聯繫，還有能力介紹銀行給受害者貸款。

他呼籲民眾提高警惕，不要輕易相信高回酬的投資計劃。

據受害者黃先生所說，他所投資的網絡投資計劃，是一個全是數字的投資，沒有一個實質的產品，而且網站會每月更新，他全程都是按照這對男女的指示投資，只是在網站上進行按鍵的動作，即可獲得回酬。