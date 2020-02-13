獅城男嬰情況良好 6病患痊癒出院

（新加坡13日訊）6個月大男嬰目前情況良好，母親說：“希望家里人都健康快點出院，我們會加油！”

昨午召開的記者會上，衛生部醫藥服務總監麥錫威副教授提供最新情況，昨天有6名病患痊癒出院。這6人分別為第4、12、25、29、34和40例的患者。

昨日出院的其中3人與永泰行9例感染群相關。這3人其中兩人是藥店員工，包括40歲的獅城女職員和36歲的男職員。兩人入院不到一周後就成功康復出院。

另一名出院的是40歲的獅城男子，他是負責帶廣西旅行團的女導遊的丈夫。

一家3口及女傭確診

昨天出院的還有一名41歲新加坡男子。他曾在1月28日生病的那一天，在裕廊一家中餐館與同事聚餐。另外兩個出院的是來自武漢的36歲男子和37歲女子。

麥錫威也透露6個月大的男嬰雖然還沒出院，但健康情況良好。

男嬰的28歲母親是永泰行其中一個被感染的職員，這戶家庭包括丈夫和印尼女傭都確診，至今尚未有人完全康復。

母親今早告訴記者，據她了解，她和丈夫及孩子的情況良好。

“我也想早點出院，不想總是佔著政府資源，很多疑似病例要住都沒得住。我很希望家里人都可以健健康康，快點痊癒出院。我們會繼續加油。”

患者平均住院12天

迄今共出院的15名患者中，平均住院時間為12天。

在這15人中，有6名是新加坡公民，一個是新加坡永久居民，另外8名是來自武漢的中國公民。他們包括7男8女，平均年齡為43歲。

年齡最大的是一名來自武漢的73歲婦女，她在接受治療12天后於週日從NCID出院。

她的兩個女兒已順利出院，其中一個女兒就是之前曾受訪感謝本地醫療人員的江女士。如今，一家三口都成功戰勝病毒。