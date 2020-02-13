旅遊部長：應對中旅客銳減50% 盼提供印遊客免簽過境

（吉隆坡13日訊）為了應對旅馬中國遊客因新型冠狀病毒肺炎疫情而銳減約50%，旅遊、藝術及文化部已致函內政部，希望為印度遊客提供“免簽證過境”（TWOV） ，甚至延長15天免簽證期限。

旅遊、藝術及文化副部長巴迪亞說，該部正努力尋求其他國家遊客的到來，因增加印度遊客的免簽期限確實會給我國旅遊業帶來實質效果，因此他們希望內政部能進一步評估他們提出的免簽證建議。

他於今日為獲得國際公平貿易認證的手工藝品Earth Heir實體店主持推介禮後說，除了印度，來自孟加拉、巴基斯坦和斯里蘭卡的遊客都有著雙位數增長。

較早前在推介禮上致詞時，巴迪亞說，旅遊部已在新冠肺炎疫情爆發後與利益相關者召開了多次會議，探討短期措施，以降低疫情對我國旅遊業造成的衝擊。

旅遊部推200項活動

他說，旅遊部將按原定計劃，配合2020旅遊年推出近200項令人期待的活動，並鼓勵國人響應“Cuti-cuti Malaysia-Dekat Je”計劃，多在國內旅遊。

在增加遊客方面，他說，旅遊部採取的戰略是根據不斷發展的旅行趨勢，尤其是高價值旅遊業，例如生態旅遊及文化旅遊，以增加遊客的平均消費。

“萬事達卡2019年全球目的地城市指數顯示，雖然外國遊客在吉隆坡的每天平均消費為142美元，不如新加坡的272美元及曼谷的184美元高，但吉隆坡去年在國際遊客首選目的地排名第六外國遊客願意逗留平均天數為5.7天，被認為是增長第二快的目的地。”

因此，他認為，本地的手工藝品製造商多樣化且優質的產品，將能夠滿足那些關心旅行以及有意識消費人的需求。

他說，2020年的全球趨勢顯示，慢旅行、正念旅行以及可持續旅遊是體驗目的地的首選方式，尤其是來自韓國、日本、香港和台灣的亞洲遊客。這些遊客選擇放慢腳步，以更有意義的方式旅行，這與公平貿易和社會企業產生了連接，也是我們熱衷於推廣的。”

另外，Earth Heir創辦人兼董事莎茜栢說，該店售賣的飾品與手工藝品出自逾100名來自婦女團體、原住民部落及難民團體的藝術家，同時充分體現馬來西亞獨特的文化藝術遺產。

她說，該店提倡有意識的消費、保留並傳承技術及文化、促進道德合作的宗旨，而於去年成功得到世界公平貿易組織的認證。配合馬來西亞旅遊年，該店將為所有國際遊客提供20%的商品折扣。

出席者包括Earth Heir首席執行員黃曉情。