首相：來源廣泛無限制 數碼閱讀易陷假新聞

（吉隆坡13日訊）首相兼代教育部長敦馬哈迪指出，在數碼洪流中，閱讀材料的來源廣泛且無限制，這可成為散播假新聞以及其他內容進而破壞社會的平台。

他說，政府和各造今天面對閱讀挑戰，也就是必須辨別真偽，出現在眼前的閱讀材料內容究竟是通過研究而後寫成，抑或只是杜撰。

他今日為教育部2021年至2030年的“國家10年閱讀計劃”（DMK）主持推介時說，現在所面對的其中一個鼓勵閱讀風氣的挑戰是，數碼對社會的影響力，數碼對社會的影響力是如此巨大，以致傳統的閱讀來源如報紙和書籍已逐漸被置之腦後。

辨別真偽成了挑戰

“很多報館被迫結業，因為銷量猛跌，而書籍在圖書館或架子上蒙塵。儘管如此，這不表示人們已經停止閱讀，改變的是讀物的來源。”

“今天近乎所有的報紙都有數碼版，書本也是數碼化，從這個角度而言，閱讀還是一種風氣。”

談到閱讀風氣的重要性，馬哈迪強調，這是一個汲取和強化知識的習慣，並且是人類自我成長的基礎。

他解釋，一個人通過閱讀，不只是能夠掌握豐富的學識，也有能力良好及高效的傳達知識。

他說，從科學層面而言，閱讀習慣是一種有效的思維運動與訓練，以及能夠強化人類頭腦的連結，以及刺激新的神經元連結。

閱讀提高情商智商

“如果我們重複閱讀特定內容，我們所讀的印象會更深，不容易忘掉，大量閱讀也會提高人們的情商和智商。”

“情商與智商很重要，因為可讓一個人掌控各種局面及爭取機會，以讓自我得到成長。”

馬哈迪說，這類計劃必須持續展開，以及眾志成城的落實，以打造知識淵博的社會，繼而成為2030年共享繁榮願景的催化劑及主心骨。

“為達到這個目標，我們必須確保我國的書業具競爭力，以及能夠滿足閱讀者的需求，尤其是作為我們迎向工業革命4.0的準備。”

出席“國家10年閱讀計劃”推介禮的還有教育部副部長張念群、秘書長拿督莫哈末加沙里和教育總監哈比芭。

“國家10年閱讀計劃”是政府提升國人閱讀量的其中一項舉措，以讓馬來西亞於未來10年成為愛閱讀的國家。