燒屍致武漢污染爆表？ 中方：嚴重失真

（北京13日訊）針對外媒報導“疑火化大量新冠肺炎患者屍體導致二氧化硫破千”，中國環境監測總站相關負責人昨天表示，經對比核實，外媒所用數據跟實際監測數據相差200倍。

《新京報》報導，有外媒稱，捷克在線氣象服務網站Windy的全球交互式氣象數據顯示，2月8日，武漢空氣中二氧化硫的含量高達1350微克／立方米，晚7點左右出現1700微克/立方米的超高濃度，疑為火化大量新冠肺炎患者屍體所致。

中國環境監測總站相關負責人昨天表示，中國環境監測總站會同生態環境部衛星環境應用中心、中科院等有關專家對相關數據進行了認真查驗。“經仔細對比核實，windy網站發布的武漢市SO2濃度上升一事嚴重失真，其SO2濃度數據不可信。”

windy網站發佈的數據顯示：2月9日0時、1時SO2“污染區”的濃度達到1500微克／立方米以上，最高濃度甚至超過1700微克／立方米。該負責人介紹，其所謂的“污染區”內恰好分佈了武漢市部分國控或省控空氣監測站點。“經對比核實，我們空氣監測各站點該時段前後的SO2濃度僅在4-8微克/立方米之間波動，兩者濃度差距達到200倍之多。”

上述負責人介紹，不僅是武漢，windy網站發佈的其他地方的地面SO2濃度與實際SO2濃度也有較大偏差。

據英國《每日星報》報導，從一名武漢市民拍攝的視頻可見， 武漢籠罩在神秘的“霧霾”中，這位居民感慨說，“很奇怪的一個事兒，現在都在家待著，馬路上也沒有車、沒有人，怎麼還有‘霧霾’呢？你說這‘霧霾’哪兒來的？”

此前，一段在社交媒體上傳開的視頻引起關注，有視頻顯示武漢被神秘的陰霾籠罩著，當地居民指這些陰霾“突然莫名其妙地冒出來了”，更因此傳出“霧霾”是從火葬場火化的“冠狀病毒死者”而來。

此外，也有網民截圖到騰訊2月1日的即時新聞出現異常顯示，新冠肺炎造成中國的具體感染人數為15萬4023人，死亡人數2萬4589人。有網民指，這是騰訊不小心洩露的秘密。

《華爾街日報》的報導說，中共明確操縱疫情死亡人數，將部分患者以肺炎而非以冠狀病毒入列死亡原因，企圖粉飾數據。