隔離學生檢測呈陰性 國光二小多學生缺課

（新山13日訊）儘管柔佛州衛生局已證實受家長新冠肺炎影響被隔離的國光二小學生檢測報告呈陰性，但今日仍有不少抱著觀望態度的家長寧願讓孩子缺課，避免孩子牽連其中。

今早，一名載送孩子到國光二小上課的家長黃女士受詢時說，她發現今天載送孩子到校上課的私家車，明顯較平日少，她個人預估少了超過一半左右。

據觀察，平常在7點前，國光二小校門外的道路會十分擁擠，而家長的轎車需排成長長車龍等候放孩子下車，但今日卻出乎意料交通順暢。

柔佛州校長職工會主席兼國光二小校長蔡勵佳指出，校方也是察覺到今日的交通不像往常擁擠，遂一改過去在班級幫學生測量體溫的做法，而是直接在校門​​口向每一個踏進校園的學生事先進行檢測。

昨日，當校方通過學校臉書發佈該校有學生家長被確診感染新冠肺炎後，學校臉書即湧入許多呼籲學校停課以及聲明不讓孩子到校上課的家長。

蔡勵佳指出，為了讓家長放心，校方於昨晚深夜接獲衛生局的通知後也即刻在臉書等社交媒體平台發佈被隔離的學生檢測結果呈陰性的消息，不過今日依校方觀察，學生出席率仍有影響。

他透露，學校除了在有關學生的課室進行消毒工作，同時也有在食堂消毒，而明日也會趁週末沒有上課的日子在校園進行全面的消毒工作。