韓新學院創辦人林景漢辭世享年77歲

（吉隆坡12日訊）大同韓新學院創辦人兼永久榮譽院長林景漢週三晚與世長辭，享年77歲。

林景漢是於1943年在霹靂州出生，祖籍福建龍岩。他出身清寒，為了求學，以工讀生身分在檳城韓江中學半工半讀，一邊求學，一邊協助校工處理雜務。

中學畢業後，他在韓中服務一段時間，較後在善心人士資助下負笈台灣政治大學深造，1971年獲頒新聞學士學位。

他曾先後任台北《慧炬月刊》副主編、《經濟日報》編輯、《中央日報》記者、檳城《星檳日報》編輯、《光華日報》編輯兼主筆及《光明日報》主編兼主筆。

1978年，他在馬來西亞首創正規新聞教育，並到檳城開辦韓江專修班新聞系，同時擔任系主任，1988年，他轉到吉隆坡發展，並創辦韓江新聞傳播學院，本身兼任院長及新聞系主任2高職。

過後，韓江新聞傳播學院易名為大同韓新學院，林景漢出任永久榮譽院長。

深信教育改變人的一生

林景漢從小家貧，深刻了解貧窮子弟所面對的困境。他深信，教育能改變人的一生，而他本身就是最好的例子。

他在創辦韓新學院後，便一直秉持著“平民收費，愛教無類”的教育理念，30年來堅持低廉的收費。

從1988年創辦至今，該學院經歷許多難關，波折重重，但林景漢從未想過放棄。為了新聞教育，為了大馬華文媒體，他每一次都咬緊牙關熬了過來。

一直到退休之後，他仍時時刻刻的關註學院的發展及學生的福利。

他曾說，他最大的心願就是，希望韓新能繼續發揚光大傳播教育，為馬來西亞培育更多媒體人才，而他也希望，韓新學院能永遠存在、韓新精神能夠永遠流傳。