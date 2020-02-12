消息指內閣原則上同意 延長萊納斯執照3年

（吉隆坡12日訊）隨著彭亨州政府上週宣佈同意讓萊納稀土廠在武吉吉膽（Bukit Ketam）設置永久廢料儲存槽（PDF），近日再有消息指內閣原則上已同意延長萊納稀土廠的營運執照長達3年。

《當今大馬》一則報導指出，萊納稀土廠的營運執照即將於3月到期，而不願具名的消息人士揭露，能源、科技、科學、氣候變化及環境部長楊美盈較後將會宣佈內閣的上述決定。

在這之前，萊納上個月杪率先宣佈指彭亨州政府已同意讓稀土廠在彭亨州的武吉吉膽建設永久廢料儲存槽，以作為儲存水瀝濾化固體廢料（WLP）之用途。

當時，萊納也指已委任Gading Senggara私人有限公司（GSSB）為承包商，作為管理全部PDF工程，包括設計、施工、操作及由當局決定設施關閉後的一段時間內的機構控制。

萊納也預計需支付9800萬美元給GSSB公司以管理所有PDF工程，而有關付款將以分期方式支付。

“萊納已向原子能執照局（AELB）存放了總計5000萬美元的現金和銀行擔保，而萊納也將尋求獲存放在原子能執照局中的5000萬美元現金和銀行擔保，並以部分款項支付上述費用。支付給GSSB的款項將以令吉支付。”

不過，彭亨州政府秘書拿督斯里沙烈胡丁較後馬上推翻萊納的上述說法。他說，雖然萊納早前曾向州政府提出數個建設永久廢料存儲槽設施（PDF）的建議地點，但當局至今並未作出任何正式的決定。

可是，彭亨州政府上週卻突然發文告宣佈同意萊納稀土廠在武吉吉膽設立永久廢料存儲槽的建議，並指該公司須遵守中央政府的最終議決及條件。

萊納駁斥專家說法 否認集水區建儲廢料槽

隨著水質專家馬克達莫哈末指萊納即將興建永久廢料儲存槽的地點──武吉吉膽位堯河上流，且極度不適合建儲存槽，萊納即再度否認其永久廢料儲存槽的建議地點坐落於集水區。

萊納是於1月30日宣布彭州政府同意該公司在武吉吉膽興建水瀝濾浄化固體廢料（WLP）的永久廢料儲存槽（PDF）。