沓田仔老店失火 隔鄰老人院安全疏散

（檳城12日訊）古跡區沓田仔街大火，3間戰前雙層老店屋在大火中燒燬，慶幸隔壁住有70名老人的老人院沒被燒及，全部安全被疏散，但一名義消員在救火時踩空從屋頂墜地受傷，所幸傷勢並不嚴重。

義消員屋頂墜下受傷

這宗火災是於今晚上9時許燒起，起火的一排5間店屋。其中3間後間陷入火海中

火勢一發後不可收拾，熊熊烈火衝天而上，驚動附近許多公眾。據了解，起火單位是在一間紙業公司的後方燒起，由於店內有大量的易燃物，火勢一燒就不可收拾。

消拯局、各義消隊的救火車，過百名的消拯員和義消員，左右前後、還出動雲梯，陸空雙管齊下拉喉灌水滅火，雖然火勢受控，但至晚上約11點，火勢仍不小，消拯員仍在現場忙於滅火。

根據消拯局初步文告，起火點相信是老屋其中一間後方燒起，初步瞭解疑是聯發公司（紙業公司）為起火點。

文告指出，該店70%被燒毀，左右兩間雙層店屋則燒毀50%。

初步了解，紙業中心聯發公司2間店的其中一間被燒燬70%、桂既馨有限公司，金聯益有限公司（五金店）。

曹觀友趕到現場了解

檳州首席部長曹觀友和光大區州議員在光大區州議員鄭來興、彭加蘭哥打區州議員魏子森陪同，也趕到現場了解情況。

他說，73名老人在抬離老人院後，將分別暫時安頓在汕頭街周氏岐山堂，以及打石街慈幼社過夜。

他說，火勢在其中一家店鋪燒起後，公眾馬上將該批老人抬離老人院。

聖約翰救傷隊成員也漏夜趕來，檢查老人身體狀況，並未他們蓋上保溫錫紙避免著涼。

郭志健：老人院屬非盈利

“我們老人院在每個房間都會放3個輪椅，以應付突然狀況，因此今晚的火災才能迅速，將老人送離現場。”

天恩老人院經理郭志健(50歲)指出，老人院已經創立3、4年，屬於非盈利性質，就算家庭經濟欠佳，他們也會收留需要照顧的老人。

他說，火患在隔鄰燒起時，工作人員在公眾協助，合力將老人送離。

消防車和轎車相撞

救火途中出車禍，消防車十字路口處和轎車相撞，所幸並沒大礙 。

車禍在晚上約10點發生，當時，共有5名義消成員乘坐消拯車，途經五條路十字路口，與一輛國產轎車碰撞。據悉，華裔男國產車車主事發後，嘴唇受傷、牙齒斷裂，較後送醫治療，傷勢沒大礙。