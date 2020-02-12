【砂學校太陽能計劃賄案】 Jepak沒能力執行項目 馬哈基爾：教部事務沒帶上內閣

（吉隆坡12日讯）前教育部长拿督斯里马哈基尔指出，虽然他认为Jepak公司并没有能力执行教育部的项目，即为砂州369所乡区学校提供太阳能供电计划，但是，他觉得这是教育部内部事务，便没有将此事带上内阁讨论。

馬哈基爾今日以第5證人身份，在前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪涉嫌在砂拉越鄉區學校太陽能計劃索賄及收賄案審訊中，接受辯方律師拿督加吉星的盤問。

他強調，這是教育部內部事務，沒必要向他人交代。

同時，他也不認同加吉星的假設，指他因為收取賄款而試圖隱瞞真相。

早前他在供證時說，由於不相信Jepak公司的能力，他在2016年12月吩咐時任秘書長拿督斯里阿里亞斯備妥後備計劃，因為Jepak公司沒有經驗承包如此大的項目。

納吉拒暫緩發授權信

他也認同，發出授權信給Jepak公司前，必須先設立委員會，包括技術委員會、價格評估委員會及價格談判委員會，以便定奪工作範疇、價格以及為官方合約定案。

不過，他表示，納吉並沒有理會他的提醒，即暫緩發出授權信給Jepak公司的提醒，而催促他盡快發出授權信。

“由於接獲首相的指示，教育部來不及設立委員會。”

他否認自己和Jepak公司是一夥，與董事經理及大股東賽迪及夥伴雷耶爾有裙帶關係。

加吉星質問馬哈基爾，為何沒在書面證詞中提及雷耶爾是賽迪的伙伴，僅僅指雷耶爾是Jepak公司的代表。

馬哈基爾認同，部長在內閣會議結束後，向時任首相納吉提呈信函，以讓後者在信中寫下註解，是一項正常程序。

“不是只有我，需要排隊，是（內閣部長）普通的做法。”

羅斯瑪被控向Jepak公司索賄1億8750萬令吉及收賄650萬令吉，以協助Jepak控股公司以直接協商方式，獲得教育部在396所砂拉越鄉區學校安裝太陽能供應合約的酬金，抵觸《2009年反貪會法令》16（a）（A）條文，可在相同法令24（1）條文下被定罪。

一旦罪成，每項控狀可被判處坐牢20年以及被罰款不少於賄金的5倍。

否認嫁禍納吉

馬哈基爾否認他尋找替罪羊，嫁禍給納吉。

早前他在供證時稱，在Jepak公司取得教育部合約的事件上，他是按照時任首相納吉的指示。

加吉星認為，馬哈基爾的證詞是在轉移視線，歸咎時任首相。

另一名辯方律師阿克伯丁進一步主張，馬哈基爾的證詞充滿“迴避、坦白和視線轉移”，因為馬哈基爾首先表明必須遵守程序，之後卻坦承這項計劃沒有遵守程序，將此事轉移為納吉指示下，才會批准該公司獲得教育部的合約。

馬哈基爾表示，從一開始，加吉星便再三指責他的證詞不一致，加吉星回應：“直到死，我都會這樣說。”

沒想到馬哈基爾卻回了一句：“不要這樣啦”，立即引起哄堂大笑。

羅斯瑪不適 申請展延審訊

前首相夫人羅斯瑪因身體不適，要求審訊提早結束。

此案於下午12時43分午休，約15分鐘後，法官突然開庭，因為辯方律師以當事人羅斯瑪身體不適為由，申請展延審訊。

因此，法官擇定明早續審。

當法官宣布午休，所有人陸續離開法庭時，有記者聽到羅斯瑪說不想回家，雖然助理在旁苦勸她離開，仍被她拒絕，並繼續坐在被告欄中。