控襲擊侮辱賽沙迪 4男不認罪各7千保外

（新山12日訊）4名涉嫌在一場集會活動襲擊和侮辱青年及體育部長賽沙迪的巫裔男子，今天被控上法庭。4人都不認罪，獲推事佔格允許每人以7000令吉及一名擔保人保釋外出，但每月需到警局報到。

被告分別是諾哈尼佔（38歲，燒焊工人）、莫哈末依斯干達（37歲，商人）、依斯干達艾菲（26歲，百貨業者）和依朱（23歲，批發商）。

控狀指4人於今年1月31日晚上9時30分，在烏魯地南Savannah Hill Resort空地舉辦的集會上，襲擊侮辱青體體部長賽沙迪，抵觸刑事法典第355（暴力攻擊意圖羞辱人）條文，並在刑事法典第34條文下同讀。

在此條文下一旦罪成，將面對最高2年監禁，或罰款，或兩者兼施。

4名被告律師依查受媒體詢問時，聲稱4人非任何政黨的黨員；主控官沙菲則表示，4名被告的背景待審訊時再進一步了解。

較早前，沙菲要求法庭加重被告保釋金，因為被告的舉止已威脅人民代議士的安全。

土著團結黨同時委託律師蘇菲沙曼到法庭旁聽過程。

賽沙迪也是土著團結黨青年團團長。事發當晚，他在烏魯地南場地會見黨員，遭大約200名黑衣人圍堵嗆聲，要求他向柔佛王儲東姑依斯邁道歉。

賽沙迪最終束手無策，取小路越過圍籬離開現場。

本案訂3月15日過堂。