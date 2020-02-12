麻峇株近百參展商請願 促展延2國際家具展

（麻坡12日訊）面對新冠肺炎疫情持續擴散，近百名來自麻坡和峇株巴轄的家具業者及廠家代表基於安全考量，今早集體展開聯署請願行動，要求兩場於3月間在吉隆坡舉辦的國際家具展延遲舉行。

此外，參與請願行動的業者也堅決表示，倘若主辦單位一意孤行，會展照跑，他們將會集體退出展覽會，包括通知國外買家選擇退展的決定。目前，這些廠商所展出的面積已超過1萬平方米。

這兩場家具展覽會分別是3月6至9日，在吉隆坡太子世界貿易中心舉辦的馬來西亞國際家具展（MIFF），以及3月9至12日，在吉隆坡會展中心（KLCC）舉辦的馬來西亞國際出口家具展（EFE）。

展覽會於3月舉行

參與聯署行動的家具廠商及代表，於今早10時聚集在麻坡家具同業商會，並在信函上簽名蓋章，希望商會向這兩個國際家具展覽會的主辦方反映業者的立場。

出席的業者及代表超過90%為MIFF的參展商；他們呼籲主辦單位秉持社會責任與商業道德，為了安全和整個家具行業利益的考量，展延展覽會，而非把商機擺在前頭，罔顧業者的心聲。

“生意可以再賺回來，但我們沒有下一次活著的機會；我們必須對家人、員工、社會和國家負責。”

受訪的業者表示，他們是基於主辦方至今仍未對參展商所提出的展延會展要求作出正面回應，眼見展期即將到來，在迫不得已下才展開請願行動，希望凝聚同業的力量，向負責單位和政府傳達業者的心聲。

請願信函副本將致給首相署、國際貿易及工業部及衛生部，業者也呼籲政府維護家具業者的利益和社會安全，介入調解。

一旦感染或拖垮家具業

新冠肺炎疫情不容小覷，分分鐘會拖垮整個家具業。

受訪的業者指出，家具領域是勞工密集的工業，隨著新冠肺炎疫情在世界各國有持續擴散的趨勢，對整個家具業構成極大威脅，一旦行業內有人“中招”，整個領域有可能會被拖垮。

他們說，雖然主辦單位向參展商保證將會採取現場預防措施的準備工作，但誰敢保證不會有人受感染，更何況到來兩個國際家具展的買家和參觀者來自世界各國？

“我們並非取消參展，而是要求主辦單位顧及廣大群眾的利益挪後舉行，履行社會責任。”

另一方面，麻坡家具同業商會代會長姚國祥表示，該會將收集聯署信函，以便移交給有關國際家具展的主辦單位。

他也澄清，今早展開的聯署行動是由會員自行發動，並非商會號召，而麻坡估計有超過150家廠商參與國際家具展。

60%買家不出席家具展

參與聯署行動的麻坡參展商余澤南指出，麻坡是馬來西亞家具城，每年的3月就有至少2000名以上的家具廠家和職員參與國際家具展，在疫情高峰期萬一有人被感染，整個家具領域將受牽連，分分鐘垮掉。

他也質疑其中一個國際家具展的主辦單位，為何能夠展延3月3至6日在新加坡舉行的食品展，卻不能俯順廣大家具業者的意願而延遲在吉隆坡舉辦的家具展，持有雙重標準。

麻坡參展商林淑玲說，作為商業機構，家具展主辦單位應該秉持社會責任，把生意和商業利益撇一旁，不該讓廠家和參與會展者冒險，用生命去拼搏生意。

廣州家具展已展延

她表示，根據該公司向外國買家查詢，超過60%的顧客表示不會在3月出席會展和到來我國採購，買家一旦沒來，對參展商還有什麼意義呢？

麻坡參展商鄭禮輝指出，一般規模的家具廠大約有100到200名員工，萬一不幸有人感染新冠肺炎，將影響整個家具業和周邊領域，所涉及的層面非常廣泛和嚴重，希望主辦單位能夠聆聽業者的心聲，以達到雙贏局面。

來自峇株巴轄的參展商郭獻髮指出，他與七八名同樣來自峇株巴轄的同業獲悉請願行動後，決定到來支持，希望凝聚大家的力量反映要求展延會展的立場。他表示，公司原定於3月18至21日參加的廣州國際家具展，也已經展延舉行。