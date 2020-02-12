退休教授：位處集水區 武吉吉膽不宜建儲廢槽

（關丹12日訊）水質專家兼大馬工藝大學退休教授馬克達莫哈末披露，勘察後發現，由萊納斯稀土廠建議，已獲彭州政府允許建設永久廢料存儲槽設施（PDF）地點的武吉吉膽（Bukit Ketam）位處集水區，是銜接供應60%關丹居民生水的關丹河哥拔抽水站的堯河上流，地點不適合。

馬克達是於今早，隨同拯救大馬委員會一行人前往勘察時，如是表示。

馬克達指出，經過勘察後，可以發現位於武吉吉膽的這條堯河（Sg Riau）或堯河溪流的水是流入關丹河，繼而流入關丹關丹哥拔抽水站，而哥拔抽水站是關丹佔60%比重的生水水供來源。

抽水站供60%關丹居民生水

他指出，可以從中得出一個結論，即武吉吉膽並不適合建設永久廢料存儲槽設施。

馬克達強調，只要是人為的事項，就不可能會有100%的保證，因此明顯的當萊納斯提出3個建議建設PDF的地點時，武吉吉膽已自動失去建設的資格。

他指出，該公司應該要選擇其他不在集水區的地點，因無論把PDF建設在武吉吉膽的任何地方，所有東西都將流入堯河集水區。

馬克達也促請萊納斯，將該公司指稱的外部專家介紹予民眾，讓大家一起前往武吉吉膽勘察。

他也認為，萊納斯不必再多費心思去進行任何研究，因武吉吉膽根本就不符合建設PDF的資格。陳文德：勿讓民眾猜測 萊納斯應公佈正確地點

拯救大馬委員會主席陳文德也指出，萊納斯應當公佈正確的PDF地點，不應讓民眾猜測。

據他了解，武吉吉膽佔地200公頃，在萊納斯向政府建議地點後，萊納斯必須提呈環境評估報告，繼而收集公眾意見。

詢及萊納斯延長營運執照期限下月屆滿，陳文德不希望政府在萊納斯為符合所訂條件而提出的地點建議獲州政府允許，而考慮延長。

雪州雙溪比力區州議員劉天球維持原本的主張，萊納斯應當搬遷回去澳洲，因比起大馬，澳洲擁有沙漠，更適合建設PDF。

他也表示，大馬並不需要這項工業。

他指出，不僅彭州，乃至大馬都不適合建設PDF，因大馬沒有沙漠，且大家都曉得地下水源是相通的。

劉天球在今日前來勘察後也同意教授的看法，即武吉吉膽位處集水區。

他也提到，假設政府一意孤行，要在武吉吉膽上建設PDF，則非政府組織的拯救大馬委員會將會把州政府提控上庭。

沈春祥：勿等問題爆發後才善後

德倫敦區州議員沈春祥以新冠肺炎疫情做借鏡，認為目前關丹僅是尚未爆發事件，促請政府不要等事件發生後才來善後。

他也強調，儘管身為希盟議員，但仍要提醒希盟部長，銘記第39條競選宣言——平衡經濟發展和環境保護。

沈春祥希望希盟部長清醒，作出適當的決定。

他也認為，關丹並不需要這樣的外資，因這外資會影響包括旅遊業在內的領域，相信一旦萊納斯撤出關丹，將能吸引更多外資。

沈春祥也對政府提出了疑問，即釷等輻射性廢料半衰期長達140億年，但萊納斯想用什麼原料建設埋毒槽？假設用混凝土，僅能耐用約100年，過後將會是什麼情況？

實驗地段前有野草 後方則寸草不生

一行人較後轉往位於武吉莪，被指是萊納斯“condisoil”實驗地的地段。

沈春祥披露，據了解這試驗地是萊納斯與彭州大學合作的實驗地點，以土質改良劑“condisoil”進行實驗性種植。

他指出，一眼望去，可以看到在經過逾兩年的時間，實驗是失敗的，因此他會設法聯絡相關研究人員，以獲取報告。

沈春祥指出，現場觀察，可以看到前面地段還有野草，後方則寸草不生。