外勞砍死園坵工人 逃回宿舍匿藏被捕

（龙运12日讯）印尼外劳用巴冷刀砍死巫裔园丘工人，再挥刀砍伤死者妻子的右手，过后逃回宿舍后方躲起来，最终遭警方逮捕归案。

這起兇殺案今日凌晨約2時45分，在北加的甘榜北里爾一座油棕園發生，死者是39歲的莫哈末祖凱南，他的頸部被砍傷，傷勢嚴重，在送院途中斃命。

死者的34歲妻子羅斯娜則在抵擋嫌犯的巴冷刀時，右手被砍傷；而29歲的印尼籍嫌犯幹案後，立即逃回距離命案現場約50公尺的工人宿舍後方匿藏，於今日早上9時被逮捕。

龍運警區主任巴哈魯丁警監證實接獲此案的投報時指出，死者是於昨晚（11日）8時，帶著妻子及5名孩子前往該油棕園探訪嫌犯。

他說，死者與嫌犯已認識4年，死者一家人在嫌犯的家吃晚餐後，在嫌犯家留宿。

死者妻徒手擋刀受傷

他表示，死者妻子說她在凌晨2時45分起身，看到死者及嫌犯還在屋外，當時嫌犯拿著一把巴冷刀清除住家四周的野草，可是他卻忽然走近死者。

“死者發現嫌犯的舉止怪異，便轉身到車上拿出巴冷刀自衛，並問嫌犯到底面對什麼問題，嫌犯表示自己沒有問題。”

他說，死者慢慢走近嫌犯，試圖搶走他手上的巴冷刀，可是嫌犯反而搶走死者握著的巴冷刀，接著揮巴冷刀砍向死者的頸部，再追砍死者的妻子。

“死者妻子奮力反抗，情急下徒手擋住嫌犯的巴冷刀，導致她右手受傷，嫌犯則在混亂中逃走。”

他指出，死者妻子負傷駕車離開意外現場，並向附近工地的保安求救，由保安驅車載死者及妻子到北加政府診所，可是死者在途中不治。

他表示，警方在今日凌晨4時接到死者妻子的投報後，立即展開搜捕行動。

他說，警方逮捕嫌犯後起獲一把0.4公尺長的巴冷刀，相信是用來攻擊死者的凶器。

他稱，死者的妻子因為右手被砍傷，目前在龍運醫院接受治療，警方將向對方錄取口供，以了解嫌犯幹案的動機。

他補充，警方將援引刑事法典302條文（謀殺）調查此案。