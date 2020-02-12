攜50萬現金驅車入境 3女子涉洗黑錢被扣

（怡保12日訊）霹靂州關稅局官員上週五在高烏關卡檢查入境車輛時，逮捕3名涉嫌洗黑錢的泰籍與大馬籍女子，起獲市值約50萬令吉的馬幣和泰銖。

霹靂州關稅局局長莫哈末沙比林今日召開記者會指出，3名嫌犯分別是2名泰籍及一名本地籍女子，年齡介於40至51歲。她們是於本月7日下午4時15分，從泰國開車通過高烏關卡進入我國，在接受檢查時被捕。

錢裝3袋子稱是衣物

3名女子自稱是商人，在檢查時卻沒有向關卡官員申報持有這筆超過1萬美金的款項用途，這筆款項被裝進3個袋子裡，嫌犯卻聲稱裡面全是衣物及食物。

根據2001年反洗黑錢法令第28（B）（1）條文，入境我國者若攜帶超過1萬美元現款，必須向海關申報。這也是霹靂州關稅局今年首次起獲疑似用來洗黑錢的現金。

莫哈末沙比林表示，目前關稅局已經將嫌犯延扣，仍在調查他們是否是洗黑錢集團，以及不申報款項的原因。由於本地籍女嫌犯來自彭亨關丹，當局不排除嫌犯當時是要去關丹。當局可能會在明天或最遲後天將3人提控上庭。

3人涉嫌抵觸2001年反洗黑錢法令第28（B）（3）條文，一旦罪成，可被罰款不超過300萬令吉，或被監禁不超過5年，或兩者兼實；同時她們也抵觸1967年關稅局法令第135（1）（e）條文，一旦罪成，可被罰款被充公款額的10至20倍，或5萬至50萬令吉，視何者為高，或監禁不超過5年，或兩者兼施。

莫哈末沙比林也說，一般上洗黑錢活動都是把馬幣帶出國，這次是把馬幣帶回我國，所以該局不排除任何可能性，除了援引反洗黑錢法令調查，也可能會援引反洗錢、反恐融資法和非法活動收益法令（AMLA）調查。

出席者有霹靂州關稅局兩名副局長諾依斯邁及弗亞。