世衛：新冠病毒 源自蝙蝠可能性增

（日內瓦12日訊）據世界衛生組織（WHO）週二發佈的一份新型冠狀病毒（2019-nCoV）情況報告顯示，越來越多的證據表明，新冠病毒和在蝙蝠中傳播的冠狀病毒（CoV）之間存在聯繫。更具體地說，是與在蝙蝠亞種菊頭蝠中傳播的冠狀病毒有關。

據報告顯示，這些亞種菊頭蝠數量很多，廣泛分布於中國南部，亞洲、中東、非洲和歐洲。

據最近研究表明，在中國的蝙蝠中，已經發現了500多種冠狀病毒。值得注意的是，在血清學研究中，那些居住在蝙蝠自然棲息地洞穴附近的農村人口，其蝙蝠冠狀病毒的血清陽性率為2.9%。這表明，人類接觸蝙蝠冠狀病毒的情況很常見。

然而，報告指出，在疫情一開始時傳播給人類的途徑仍不清楚。目前，最有可能的假設是，有中間宿主動物在傳播中起了一定作用。

報告顯示，中國和外部專家小組都在努力確定這種新病毒的動物來源。確定新冠病毒的動物來源將有助於確保未來不會再發生類似的疫情，也將有助於了解該疫情在武漢的最初傳播情況。這將增進人類對病毒的了解，並幫助了解這些病毒從動物傳染給人類的途徑。

世衛組織（WHO）週二正式命名為“COVID-19”，但主司病毒命名、分類等工作的國際病毒分類委員會（ICTV），同一天也發表了武漢肺炎正式名稱，為“SARS-CoV-2”，認定是沙斯冠狀病毒（SARS-CoV）的姐妹病毒。

國際病毒分類委員會的冠狀病毒研究小組聲明指，人類感染SARS-CoV-2的臨床表現尚待確認，SARS-CoV和SARS-CoV-2的人畜共同患病傳播，凸顯對整個病毒類群研究的需要。